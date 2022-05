La bande-annonce finale de Stranger Things 4 est incontournable

in

Stranger Things 4 retrouve une fois de plus le groupe de jeunes héros réunis et se bat pour Hawkins même si les enjeux sont plus élevés que jamais.

Les jeunes héros de Hawkins ont vu leur destin se séparer à la fin du dernier volet de choses étranges. Rappelons qu’Eleven a déménagé en Californie avec toute la famille Byers après avoir été convaincu que Hopper avait perdu la vie, bien que ce dernier, comme le révèle le déroulement de la série, soit vivant et combat en Russie. Que va-t-il se passer entre Mike et Eleven ? C’est encore une question de spéculation.

La vérité est que le À l’envers Il reste plus que jamais une menace pour Hawkins avec le nouveau méchant Vecna, un homme qui a été enfermé dans cette dimension pendant vingt ans et s’est transformé en autre chose. Il appartiendra aux jeunes de rassembler à nouveau l’équipe pour affronter ce personnage ténébreux qui a la ville en ligne de mire.

Une saison sur le point de commencer

La bande-annonce montre un jeu de Donjons & Dragons Qu’est-ce que ça a l’air d’être « important ». Après tout, ces gars ont beaucoup grandi mais ont toujours une âme de connaisseurs qui aiment ce jeu de société emblématique ou une visite à l’arcade pour atteindre le meilleur score dans un jeu vidéo. En ce sens, la bande-annonce présente une visite à la discothèque avec des rouleaux, bien des années 80, une ressource que les frères Cancre utilisé à plus d’une occasion.

Il y a beaucoup de questions que la bande-annonce laisse en l’air. Comment Eleven va-t-elle récupérer ses pouvoirs ? Il y a aussi l’affaire Hopper en Russie. Apparemment, le shérif préféré de Hawkins devra se battre un peu pour rentrer en ville où il retrouvera probablement sa chérie, Eleven, et le reste du gang qui se réunira sûrement pour affronter Vecna.

Choses étranges 4 promet d’être un événement épique dans le catalogue de Netflix et fera avancer l’histoire des personnages préférés des abonnés de la géant du streaming. À tel point que la quatrième série d’épisodes de cette émission de télévision populaire est séparée en deux parties différentes. Le premier arrive dans quelques jours : 27 mai. Le tome II fera de même à partir de 1 Juillet. Presque là!

