La bande-annonce finale de Snake Eyes fait sortir Cobra de sa cachette dans les cinémas ce week-end

Avant la sortie du film plus tard cette semaine, Paramount Pictures a offert aux fans un dernier regard sur les prochaines GI Joe Origines sortie, Œil de vipère. Présentant de nouvelles séquences mélangées à plusieurs plans que nous avons déjà vus, la nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu supplémentaire de l’action à venir dans ce premier volet d’une franchise en cours prévue.

Basé sur le personnage préféré des fans de GI Joe, Yeux de serpent : GI Joe Origins réintroduira le public au célèbre assassin. Le personnage apparaîtra cependant légèrement différemment de ce à quoi les fans sont habitués, montrant ouvertement son visage et parlant contrairement à la façon dont Snake Eyes est généralement représenté. Dans le film, Snake Eyes, un solitaire tenace, est accueilli dans un ancien clan japonais appelé les Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif. À leur arrivée au Japon, les Arashikage enseignent à Snake Eyes les manières du guerrier ninja tout en lui offrant quelque chose dont il a toujours rêvé : un foyer. Mais, lorsque des secrets de son passé seront révélés, l’honneur et l’allégeance de Snake Eyes seront mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Réalisé par Robert Schwentke (Rouge, RIPD.) avec un scénario écrit par Evan Spiliotopoulos (The Huntsman : Winter’s War, La Belle et la Bête), Joe Shrapnel, et Anna Waterhouse, d’après une histoire de Spiliotopoulos, Yeux de serpent : GI Joe Origins agira comme un redémarrage de la franchise, servant d’histoire d’origine pour l’assassin titulaire ainsi que cherchant à engendrer toutes sortes de suites et de retombées, et déclenchant ainsi un GI Joe univers partagé.

Avec Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira et Le Raid Iko Uwais aux côtés de Golding, Œil de vipère promet le genre de séquences de combat impressionnantes et de décors explosifs auxquels les passionnés de GI Joe s’attendent, avec le film qui sera certainement un succès auprès des fans de films d’action.

Malgré ses comparaisons évidentes avec les goûts de Marvel Cinematic Universe, Henry Golding a averti que c’était loin d’être une autre histoire d’origine de super-héros. « Ce n’est pas un film de super-héros. Les gens doivent comprendre que ces personnages, l’univers de GI Joe, sont des gens normaux dotés de compétences extraordinaires et qui y ont consacré leur vie », a expliqué Golding.

« Donc, même l’action est tellement plus ancrée dans la réalité. Et quelqu’un l’a expliqué de manière fantastique. Ils sont comme, cela ressemblait à un film Mission: Impossible. Une sorte d’étendue et de grandeur de tout cela et du monde dans lequel nous sommes En tournage, en particulier au Japon, on a l’impression d’être enracinés et d’avoir l’impression d’être aspirés dans une réalité. Ce n’est vraiment, vraiment pas difficile à croire. Donc je pense qu’avec ce teaser, ça va littéralement laisser les gens saliver pour plus, donc j’ai hâte de sortir comme la bande-annonce complète. Et enfin en été, les gens peuvent entrer dans les cinémas. «

Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour se plonger dans l’aventure pleine d’action, avec Yeux de serpent : GI Joe Origins prévu pour une sortie en salles aux États-Unis le 23 juillet 2021, par Paramount Pictures.

