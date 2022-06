La bande-annonce finale de Nope révèle enfin l’intrigue du film

La bande-annonce finale vient de sortir pour Non, le troisième long métrage du réalisateur acclamé Jordan Peele. Jusqu’à présent, Peele a été extrêmement secret sur le sujet réel du film, et son titre vague n’a pas offert grand-chose. La bande-annonce finale éclaire davantage l’intrigue du film qui semble se concentrer sur une invasion extraterrestre avec des OVNIS descendant du ciel. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Non réunit Peele avec Sortez vedette Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir) avec le film mettant également en vedette Keke Palmer (Hustlers, Alice) et le nominé aux Oscars Steven Yeun (Minari, Okja) en tant que « résidents d’un ravin solitaire de l’intérieur de la Californie qui témoignent d’une découverte étrange et effrayante ». Michel Wincott (Hitchcock, Westworld) et Brandon Perea (L’OA, Insurrection américaine) également étoile. Peele a écrit et réalisé le film et produit avec Ian Cooper (Nous, Candyman) pour Monkeypaw Productions.

Jordan Peele a expliqué le titre

Productions Monkeypaw

Jordan Pelé semble aimer la simplicité quand il s’agit de nommer ses films. Suivant Sortez et Nousce troisième film porte le simple titre de Non. Alors, d’où cela vient-il ? Peele a expliqué que c’était plus pour le public que pour les personnages du film, suggérant que son objectif était de faire dire à la plupart des spectateurs: « Non! » à divers moments du film d’horreur.

« J’aime un public ravi qui dit: » Non! ou, ‘Sortez de la maison!’ J’aime encourager cette interaction parce que c’est ce qui donne au public une expérience unique », a déclaré Peele à propos du titre à CinemaCon, par Entertainment Weekly. « Les montagnes russes ne sont pas amusantes seules. Avoir peur n’est pas amusant seul. Vous avez besoin de cette énergie.

Il a ajouté : « Le titre évoque l’idée d’être en phase avec ce que le public pense et ressent au théâtre. Je connais beaucoup de gens qui disent : « Non ! » Surtout le public noir, n’est-ce pas ? Nous aimons l’horreur, mais il y a du scepticisme. »

Peele a également annoncé que le film se concentrerait sur les envahisseurs extraterrestres, même si ce n’est qu’à la sortie de cette nouvelle bande-annonce finale que nous avons vraiment pu voir comment cela joue dans l’histoire. Le cinéaste a décrit les événements du film comme ayant une « confrontation d’un autre monde », et de nombreux fans ont pu supposer qu’il s’agissait peut-être d’extraterrestres, étant donné que les personnages ont tous été vus levant les yeux alors qu’ils étaient terrifiés dans les divers supports promotionnels. Il a également expliqué comment il avait écrit le film en pensant à Kaluuya depuis le début.





« J’ai écrit Non avec Daniel en tête pour le rôle – un homme humble destiné à une confrontation épique et surnaturelle », Peele Old Empire. « Le métier de Daniel est à un niveau différent, mais c’est sa chaleur qui motive le public même pendant les moments de folie absolue. Vous regardez peut-être un cauchemar, mais quand il est à l’écran, au moins vous avez votre frère avec vous, et c’est tout ce dont vous avez besoin.

Non est prévu pour une sortie en salles le 22 juillet 2022.