La bande-annonce finale de Nightmare Alley et de nouvelles affiches nous entraînent dans la grift de Guillermo Del Toro

Searchlight Pictures vient de publier la bande-annonce finale du remake du thriller de Guillermo del Toro Allée des cauchemars. Ils nous ont également fait connaître les joueurs des nouvelles affiches obsédantes. Notre rusé Stanton Carlisle peut-il triompher dans sa soif ultime de gagner les richesses des élites de la société ? Sur qui peut-on compter comme ami ou ennemi ? Découvrons-le.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Quand charismatique mais malchanceux, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) se fait aimer de la clairvoyante Zeena (Toni Collette) et de son mari, un mentaliste, Pete (David Strathairn) lors d’un carnaval itinérant, il fabrique un ticket d’or vers le succès, en utilisant ces connaissances nouvellement acquises pour escroquer la riche élite de la société new-yorkaise des années 40 . Avec la vertueuse Molly (Rooney Mara) loyalement à ses côtés, Stanton complote pour escroquer un dangereux magnat (Richard Jenkins) avec l’aide d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett) qui pourrait être son adversaire le plus redoutable à ce jour. »

Guillermo del Toro et Kim Morgan a écrit le Allée des cauchemars scénario réalisé par del Toro. La distribution de l’ensemble comprend les stars Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson et Jim Beaver.

S’exprimant au Tribeca Film Festival, sur le tournage du film pendant la pandémie, Bradley Cooper a expliqué qu’ils devaient apporter des modifications pour tenir compte des retards. « On a tourné la seconde mi-temps avant la première mi-temps. On ne voulait pas faire comme ça. Des choses nous sont arrivées, avec la disponibilité des décors et des autres acteurs et de l’eau, la neige et tout ça. J’étais la cause. J’avais a déménagé à New York et a dit : ‘Je ne peux pas le faire maintenant. Laisse-moi m’installer.' »

« C’était une bénédiction », a déclaré le réalisateur Guillermo del Toro à l’époque. « Je crois sincèrement que la vie vous donne ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Vous avez une fenêtre pour tout regarder. C’était incroyable. Nous avons pu voir ces personnages, quand [Cooper’s Stanton Carlisle] était plein de lui-même et arrogant et sûr et cherchant. Nous avons pu revenir six mois en arrière entre tout cela et avons pu analyser et voir non seulement ce personnage, mais ce que nous devions réécrire pour pouvoir revenir à un décor. Si vos pores sont ouverts, le film vous trouve. Chaque film vous dit ce dont il a besoin. »

Alors que le film original, sorti en 1947, était un thriller, il n’a clairement pas les libertés créatives utilisées dans les films contemporains. Ce qui a aidé à créer un film aussi troublant pour le public de son époque, c’est le casting. Tyrone Power n’était, à son époque, considéré par aucun étirement, comme un méchant. Il a peuplé les films comme le rôle principal romantique traditionnel, comme le héros digne de confiance. Dans le but d’élargir ses choix de casting, il a demandé à la 20th Century Fox d’acquérir les droits du roman, lui permettant de jouer le méchant. Voir leur personnage principal enjoué dans un rôle dans un film considéré comme scandaleux et interdit dans de nombreux endroits, a bouleversé les attentes du public vis-à-vis de l’acteur. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs films du genre. Voici la bande annonce, si vous voulez lui donner un avant-goût.

Chez Guillermo del Toro Allée des cauchemars sortira en salles le 17 décembre.

