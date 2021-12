La bande-annonce finale de Matrix Resurrections et quelques indices sur Neo et Trinity

Matrice est l’une des franchises de science-fiction les plus réussies de l’histoire du cinéma. Parce que? Simple : il a stimulé l’imaginaire de toute une génération par sa démarche. L’idée que la réalité est une simulation imposée par des machines qui utilisent l’humanité comme source d’énergie est tout simplement révolutionnaire. Les sœurs Wachowski ont trouvé un argument à entrer dans l’histoire.

Bien que l’entrée originale de la série soit la plus applaudie des trois, il ne faut pas manquer de reconnaître la trilogie dans son intégralité. Aussi l’avancée qu’ils ont réalisée en matière technique lors du tournage des séquences d’action, avec le effet de temps de balle comme un drapeau indiscutable. Alors, comment cette histoire continue-t-elle? Lana Wachowski Elle est en charge de la réalisation et de l’écriture de ce nouveau chapitre.

Nouvelles clés de l’intrigue de Matrix Resurrections

Aujourd’hui un nouvel aperçu de Les résurrections matricielles dans lequel on voit comment Néo (Keanu Reeves) et Trinité (Carrie-Anne Moss) sont destinés à se battre au sein de la matrice pour sauver le destin de l’humanité asservie par les machines. Il y a une sorte de sentiment de « répétition » ou de « Dejá Vú » que les personnages ont dans la simulation. Cela se voit clairement avec des images du nouveau film mélangées à des scènes d’entrées précédentes.

Un autre retour ? Jada Pinkett Smith fait la même chose que Niobé, très différent de ce que nous avons vu la dernière fois dans Révolutions. Il ressort également de la nouvelle bande-annonce que « Le choix le plus important dans la vie de Neo n’est pas le sien ». Il semble que l’Élu doive faire confiance à la femme qu’il aime tant. Trinité C’est une des clés du mystère qu’il offre Les résurrections matricielles. Elle parle d’un rêve qui montrait sa réalité…

En savoir plus sur le casting du film ? Lambert Wilson et Daniel Bernhardt reviennent en tant que Le mérovingien et agent johnson. Hugo Weaving ne reviendra pas en tant qu’agent Smith et nous ne verrons pas Laurence Fishburne en tant que Morphée. Bien entendu, le découvreur de l’Élu sera joué, cette fois, par Yahya Abdul Mateen II. De son côté, Priyanka Chopra Jonas agira comme Sati, anciennement personnifié par Tanveer K. Atwal. Les résurrections matricielles Il sortira le 22 décembre.

