La bande-annonce finale de la saison 3 des garçons trouve Butcher et Homelander dans un face-à-face sanglant

Tout est terre brûlée, choc et crainte, et sang et os dans la bande-annonce de Les garçons Finale de la saison 3. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel des Boysles images taquinent chaque vendetta violente qui entre finalement en collision, alors qu’un Billy Butcher ensanglanté affronte un Homelander à l’air instable.

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons se déroule dans un univers où des individus super puissants sont reconnus comme des héros par le public et appartiennent à la puissante société Vought International. En dehors de leurs personnages héroïques, la plupart de ces soi-disant «héros» sont arrogants et corrompus, la série se concentrant sur les garçons titulaires, un groupe de justiciers cherchant à garder les super-héros corrompus sous contrôle.

Les garçons La saison 3 trouve Billy Butcher dans une position surprenante – calme et sur le droit chemin. En fait, ça a été une année de calme. Homelander a été maîtrisé. Et Butcher travaille maintenant pour le gouvernement, supervisé par Hughie entre tous. Mais les deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquillité en sang et en os. Ainsi, lorsque The Boys découvrent une mystérieuse arme anti-Supe, cela les envoie s’écraser sur The Seven, déclencher une guerre et poursuivre la légende du premier super-héros : Soldier Boy.

Les garçons A déjà été renouvelé pour la saison 4

En attendant patiemment la finale de Les garçons Saison 3, la très populaire série de bandes dessinées a déjà été renouvelée pour une quatrième sortie. En fait, non seulement elle a été renouvelée, mais la saison 4 se prépare déjà à commencer le tournage, la star Karl Urban révélant récemment que Les garçons passera à nouveau devant les caméras à partir du mois prochain.

« Ouais, nous commençons je pense le 22 août, nous allons commencer la saison quatre », a déclaré l’acteur. un gang amusant avec lequel jouer, nous travaillons dur et jouons dur, et j’ai hâte de voir où ils emmènent les personnages d’où nous les laissons à la fin de cette saison.

On ne sait pratiquement rien encore de ce Les garçons La saison 4 impliquera (bien que le public devrait s’attendre à plus de violence, de blagues et de grossièretés), mais le showrunner Eric Kripke a révélé quel acteur il aimerait ajouter à la procédure. Dans l’espoir de réunir l’acteur de Solider Boy Jensen Ackles avec son Surnaturel co-star Jeffrey Dean Morgan, Kripke a déclaré: « Jeffrey Dean Morgan est un super fan de la série, alors lui et moi parlons. Nous essayons de trouver quelque chose pour la saison quatre. Rien n’est encore finalisé, mais lui et moi discutons et en envoyant des e-mails et en le voyant, nous pouvons le faire fonctionner avec son emploi du temps chargé. Alors, restez à l’écoute. »

Avec Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone et Karen Fukuhara en tant que justiciers titulaires et Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell en tant que principaux supes, Les garçons L’épisode 8 de la saison 3 sortira le vendredi 8 juillet sur Amazon Prime Video.