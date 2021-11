La bande-annonce finale de Hellbound entraîne les téléspectateurs de Netflix au niveau du diable

La culture pop coréenne connaît une renaissance majeure auprès du public occidental, les films, les chansons et les émissions de télévision du pays étant plus importants que jamais. En 2020 Bong Joon-Ho’s Parasite est devenu le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film et 2021 a été une autre année forte pour le divertissement coréen. Jeu de calmar s’est déjà avéré un phénomène culturel, devenant la série originale la plus regardée de Netflix avec plus de 111 millions de téléspectateurs. Et le géant du streaming semble vouloir enchaîner avec une autre offre très solide avec le prochain drame coréen Enfer. La série est basée sur un webtoon coréen du même nom et imagine un monde où les anges de la mort semblent entraîner les gens en enfer.

L’adaptation en direct vient du célèbre réalisateur Yeon Sang-Ho, mieux connu pour son thriller culte de zombies Train pour Pusan. Le film a battu le record du plus grand nombre de spectateurs pour un film coréen l’année de sa sortie et a eu suffisamment de succès pour justifier une suite Péninsule en 2020. Les fans de cinéma coréen ne sauront ni film lésiné sur l’action ni sur la tension dramatique et Enfer semble que cela reproduira son style intense de réalisation de films.

La dernière bande-annonce s’ouvre sur une brève explication selon laquelle les créatures apparaissent avant les damnés pour leur lancer un ultimatum quant à leur retour. L’idée horrible que les gens guettent leur damnation éternelle est accompagnée d’images d’un homme dont le temps est écoulé, apparemment traîné en enfer.

Le calme est rompu par une série d’images intenses qui dépeignent des meurtres, des tortures et des personnages fanatiques, présentant un monde de péché et de violence. Le premier regard sur les créatures révèle qu’il s’agit de bêtes sombres et imposantes, implacables dans leur poursuite de leurs victimes, dont la vue plonge la ville dans le chaos et les choses vont de travers à partir de là. La bande-annonce taquine un effondrement complet de la société avec des foules et des cultes qui prennent le pouvoir alors que l’hystérie se répand dans toute la ville.

Un montage final de scènes d’action dramatiques et de personnages cultes poursuivant les autres fait monter la tension avant de se terminer avec un homme consumé par des anges sous le regard d’un public masqué. Ces chiffres sont très probablement La Nouvelle Vérité, un culte dominant du monde de Enfer l’intention de répandre l’idée de la justice divine pour apaiser les anges.

La bande-annonce de deux minutes de Hellbound est pour le moins troublante, et avec les parallèles évidents qui seront établis, semble être beaucoup plus sombre que Jeu de calmar. En vérité, à part la langue et les deux originaux de Netflix sortis la même année, il y a peu de choses à comparer entre les deux. Enfer est nettement plus contre nature et semble être beaucoup plus riche en action, ne s’arrêtant que momentanément pour l’introspection.

La série est plus proche des succès d’anime tels que Ajin : Demi-humain et Menace de mort les deux sont également disponibles sur Netflix. Reste à savoir si cela peut avoir le même impact culturel que l’un des éléments susmentionnés. La série de six épisodes sera lancée exclusivement sur Netflix à partir du 19 novembre, avec Yoo Ah-in, Park Jeong-min, Kim Hyun-joo et Wong Jin-ah.

Sujets : Hellbound, Netflix