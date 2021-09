La bande-annonce finale de Halloween Kills révèle un nouveau regard sur les survivants de retour

La bande-annonce finale est sortie pour Halloween tue. Servant de deuxième d’une trilogie prévue à Blumhouse, le film reprend là où le film de 2018 s’était arrêté avec Michael Myers s’échappant d’un incendie ardent pour reprendre sa tuerie à Haddonfield. Le film sortira le jour et la date dans les salles et sur Peacock en octobre, mais pour l’instant, vous pouvez visionner la bande-annonce finale ci-dessous. Attention, c’est un peu spoiler.

Ne plus courir. Ne plus se cacher. Il est temps d’affronter l’essence du mal. ???? Regardez la bande-annonce finale de #HalloweenKills – En salles et en streaming uniquement sur @peacockTV 15 octobre. pic.twitter.com/q4loBbJy2Z – #HalloweenKills (@halloweenmovie) 20 septembre 2021

Cette nouvelle bande-annonce nous donne un très bon aperçu de certains des survivants de retour de l’original Halloween d’il y a plus de 40 ans. Cela inclut évidemment Jamie Lee Curtis en tant qu’ennemi de longue date de Michael, Laurie Strode. Nous pouvons également obtenir de nouveaux regards sur Kyle Richards en tant que Lindsey Wallace et Nancy Stephens en tant que Marion Chambers, ainsi que les nouvelles stars Robert Longstreet en tant que Lonnie Elam et Anthony Michael Hall en tant que Tommy Doyle.

De plus, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez courir la chance de gagner un voyage pour deux à Los Angeles pour être « tué » par Michael Myers (alias The Shape) sur le tournage de votre propre production hollywoodienne. Pour être l’heureuse victime, enregistrez une vidéo expliquant pourquoi vous êtes le plus grand fan de la franchise et incluez votre meilleur cri d’horreur.

Publiez la vidéo sur le tag TikTok @UniversalPics ou sur Instagram @HalloweenMovie et incluez les hashtags #HalloweenKills et #FaceTheShapeConcours dans la copie de votre message. Le concours se terminera le 26/9 à 23h59 et le gagnant sera prévenu le 27/9. Le tournage aura lieu le 10/5 à Los Angeles. Un graphique social faisant la promotion du concours est joint pour que vous puissiez le partager avec vos fans et l’ensemble complet des règles peut être trouvé ici.

Judy Greer et Andi Matichak sont également de retour en tant que fille et petite-fille de Laurie. La suite ramène également Charles Cyphers dans le rôle de Leigh Brackett, le shérif qui est apparu dans le premier Halloween. Will Patton, Omar Dorsey, Dylan Arnold et Jibrail Nantambu sont également à l’affiche. David Gordon Green réalise le film, de retour dans le fauteuil du réalisateur après avoir dirigé le 2018 Halloween, utilisant un scénario co-écrit avec Scott Teems et Danny McBride.

Dans Halloween tue, de nombreux survivants du massacre d’Haddonfield se sont regroupés avec les habitants de la ville pour mettre un terme à la colère de Michael. Cela ne va pas bien se terminer pour beaucoup d’entre eux, car étant donné le nom de la suite, nous pouvons nous attendre à ce que le nombre de corps soit élevé. John Carpenter a également qualifié ce film de « film slasher ultime sous stéroïdes », si cela peut indiquer à quoi s’attendre.

« David et Danny McBride ont conçu une trilogie. Nous avons pu voir dans le film de 2018 que Laurie était devenue la personnification du traumatisme », a déclaré Jamie Lee Curtis à propos de Halloween tue, par variété. « Et ce qu’ils ont fait avec la deuxième partie de la trilogie, c’est : » Que se passe-t-il lorsque le reste des habitants de cette ville se met en colère ? … C’est le sujet du prochain film : la ville de Haddonfield, tous les habitants de la ville qui ont également été victimes de Michael Myers. Il y a un groupe de personnes qui sont très en colère contre les autorités et vont se faire justice elles-mêmes. »

Jamie Lee Curtis se disputait avec Michael Myers depuis la sortie de John Carpenter Halloween en 2018. Leur querelle a persisté sur plusieurs chronologies, Michael réussissant même à tuer Laurie dans une suite que la plupart des fans préfèrent oublier. La nouvelle trilogie nettoie toutes les autres suites de la série, même l’original de Carpenter Halloween II, mais la querelle perdure. Pour le meilleur ou pour le pire, cela pourrait enfin arriver à un point critique pour Laurie d’ici le troisième film, comme le dit Jamie Lee Curtis Halloween se termine sera probablement son dernier film de la série.

Halloween tue sortira jour et date le 15 octobre 2021. En plus de la première dans les salles, Halloween Kills est diffusé sur le service Peacock de NBCUniversal sans frais supplémentaires pour les abonnés. Joyeux Halloween.

