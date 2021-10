La bande-annonce finale de Chucky accueille la maison Tiffany de Jennifer Tilly pour Halloween

La nouvelle bande-annonce de Chucky me donne tous les mêmes vibrations du blockbuster, puis du blockbuster classique Un jeu d’enfant! La série nous offre la recette originale de 1988. Nous avons notre Brad Dourif de retour exprimant ce gosse meurtrier de bouche de pot, Chucky! Jennifer Tilly revient furtivement dans le rôle de notre mariée envoûtante, Tiffany Valentine. Don Mancini dirige et écrit ?! La prochaine chose que tu vas me dire c’est qu’ils apportent Pousser un cri arrière. Attends quoi? Regardez Chucky retourner dans sa ville natale pour un jet d’Halloween !

« Cette poupée effrayante me fait vraiment peur! » Je t’entends Lexy ! Le slogan est la perfection absolue. « L’histoire ultime de la venue de la rage. » Tous les dix doigts aux lèvres, muah ! J’y vais comme Chucky pour Halloween. Non, Tiffany Valentine… Je n’arrive pas à me décider !

Dans la nouvelle série télévisée SYFY et USA, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée « Good Guy » d’époque se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Jennifer Tilly semble aussi excité que nous le sommes. Elle a même un collier Chucky’s Back ! Et son titre Instagram dit : « Chucky est mon ami jusqu’à la fin. »

« Je suis tellement excité. Chucky est très proche et cher à mon cœur. Partout dans le monde, partout où je vais, je descends d’un avion pour un pays dont je ne savais même pas qu’il existait, et ils connaissent un mot, et ça le mot est ‘Chucky’ et ils veulent un câlin. » Elle ne plaisantait pas ! Sous-titré,

« J’ai croisé mon pote Chucky à #Paris. ?? »

La poupée « Good Guy » de la taille d’une pinte grossière qui a mal tourné terrorise un tout nouveau groupe de victimes. Zackary Arthur dirige la nouvelle distribution en tant que Jake Wheeler avec ses co-stars, dont Bjorgvin Arnarson en tant que Devon Evans, Alyvia Alyn Lind en tant que Lexy Cross, Teo Briones en tant que Junior Wheeler, Devon Sawa en tant que Lucas Wheeler et Lexa Doig en tant que Bree Wheeler. Aux côtés de Brad Dourif en tant que Chucky, les stars de la franchise de retour incluent Jennifer Tilly en tant que Tiffany Valentine, Fiona Dourif en tant que Nica Pierce, Alex Vincent en tant qu’Andy Barclay et Christine Elise en tant que Kyle.

L’émission télévisée Child’s Play est produite par UCP et produite par le créateur Don Mancini, David Kirschner, Nick Antosca et Alex Hedlund. Harley Peyton sera également producteur exécutif. Don Mancini, qui a écrit la franchise cinématographique, a écrit l’adaptation télévisée, dirigera le premier épisode et servira de showrunner.

C’est à nouveau cette période de l’année. Prenez vos veilleuses, assurez-vous que les portes sont verrouillées, faites éclater ce pop-corn et plongez-vous pour la peur et la nostalgie ! Il mesure 2 pieds et est prêt à se battre ! Regardez la première de Chucky, 12 octobre à 10/9c sur SYFY et USA.

Sujets : Chucky