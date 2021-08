La bande-annonce finale d’Annette plonge Adam Driver et Marion Cotillard dans un raz-de-marée d’amour

La bande annonce finale du film Annette vient de sortir. Annette est un film musical de 2021 réalisé par Leos Carax d’après un scénario de Ron Mael et Russell Mael de Sparks. Le duo pop a également contribué à l’histoire originale avec de la musique et des chansons du groupe. L’intrigue suit un humoriste (Adam Driver) et sa femme chanteuse d’opéra (Marion Cotillard.) Elle se concentre sur la façon dont leur vie est changée lorsqu’ils ont leur premier enfant.

Annette est sorti en France le 7 juillet 2021 par UGC Distribution. La sortie est intervenue un jour seulement après la première du film d’ouverture du Festival de Cannes 2021. Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques positives de la part des critiques. Il est actuellement prévu de sortir aux États-Unis avec une sortie limitée le 6 août 2021 avant la diffusion numérique sur Amazon Prime Video le 20 août 2021. La bande-annonce finale montre le regard le plus profond du film à ce jour.

Adam Pilote passé beaucoup de temps après son rôle dans le nouveau Guerres des étoiles saga remontant à plus de ses racines. Drame, comédies musicales et même un peu de Broadway. Ce film est quelque chose qu’il a dit qu’il voulait faire mais qu’il pensait qu’il raterait le rôle à cause de Guerres des étoiles. Bien que Driver soit un producteur sur ce film, Carax avait initialement envisagé Joaquin Phoenix pour le rôle lorsque le groupe Sparks lui a apporté l’idée en 2012.

« Je n’aime pas rencontrer des acteurs avec un scénario. Je voulais juste voir s’il aimait l’idée », a déclaré Carax. « Mais il était trop timide pour se rencontrer. » Puis il a vu Driver sur HBO Filles et tendu la main. Ils ont commencé à développer le rôle ensemble juste au moment où Driver se préparait pour Star Wars : Le Réveil de la Force, qui a consommé son emploi du temps pour les années à venir. « C’était un gentil garçon à l’époque », a déclaré Carax.

La musique originale était également importante pour le film, non seulement pour la bande originale, mais aussi pour la narration. À l’origine, Sparks a écrit environ quatre-vingts chansons différentes et voulait toutes les inclure. Cependant, au fur et à mesure que le film avançait, ils ont coupé la plupart des pistes et n’ont utilisé que celles qui ont vraiment fait avancer le film. Sparks a annoncé son intention de publier toutes les chansons du film, mais aucune date n’a été annoncée pour le moment.

Le personnage d’Adam Driver est un type moderne d’Andy Kaufman mieux connu sous le nom de Singe de Dieu. On peut le voir en train de dévorer des bananes et de fulminer à travers la scène dans un peignoir noué parfois. Driver avoue avoir fait beaucoup de recherches pour le rôle de regarder des heures de Kaufman ainsi que d’autres comédiens.

Beaucoup de gens sont heureux de revoir Adam Driver dans ce type de rôle ou de film. Quelque chose de différent avec plus de profondeur à sa capacité d’acteur. Après des années à sillonner la force, il semble que Driver ait trouvé son véritable destin. Nous serons lui et Marion Cotillard créer quelque chose d’unique et pas si ce monde.

