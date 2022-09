La bande-annonce finale d’Andor fait ses débuts à l’exposition D23 : « Très proche du tournage des 12 seconds épisodes »

Le deuxième jour de l’Expo D23 au Anaheim Convention Center en Californie, pendant la Lucasfilm & Marvel Studios Presentation, le studio fondé par George Lucas a fait de grandes annonces pour les fans d’une galaxie très, très lointaine. Pour lancer le Guerres des étoiles la célébration de tout ce qui concerne le fandom de Disney était la finale Andor bande-annonce, un épisode de 12 Guerres des étoiles série qui arrivera sur Disney+ dans 11 jours le 21 septembre 2022.





La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré que l’objectif du Andor la série sera ce qui s’est passé au cours des cinq années précédant 2016 Rogue One: Une histoire de Star Wars, et cela donnera un récapitulatif de ce à quoi la rébellion était confrontée avec l’Empire. Selon la description officielle :

La Andor La série explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire. La série raconte l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues où Cassian s’engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle.

Par conséquent, la série parle également de l’éveil du révolutionnaire Cassian Andor, qui sera à nouveau interprété par Diego Luna. « Il s’agit aussi de quelqu’un qui découvre qu’il y a un but et quelque chose pour lequel se battre, puis vous verrez toute une communauté réagir. Il s’agit d’apporter des changements et, espérons-le, ce sera une histoire que vous aimerez regarder », a déclaré Luna.





Kathleen Kennedy est sur le point de tourner 12 autres épisodes d’Andor

Lucasfilm Ltd.

Avec les 12 premiers épisodes débutant dans 11 jours et Kennedy révélant que Lucasfilm est « très proche du tournage des 12 deuxièmes épisodes », elle a dit qu’elle « ne pourrait pas être plus heureuse de s’associer à Tony Gilroy ». Kennedy a poursuivi, « Tony a créé L’identité Bourne série, que je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont vue, et il a apporté cette tension dans [the Andor] série d’une manière si incroyable, et nous avons également une distribution d’ensemble incroyable. »

En plus de Luna, Geneviève O’Reilly revient dans le Guerres des étoiles franchise pour reprendre son rôle de sénatrice / espionne Mon Mothma, ainsi que Stellan Skarsgård dans Luthen Real, Adria Arjona dans Bix Caleen, Fiona Shaw dans Maarva, Denise Gough dans Dedra Meero et Kyle Soller dans Syril, un Officier impérial qui tente d’arrêter la rébellion d’Andor. De plus, Forest Whitaker revient en tant que Saw Gerrera, le chef d’un groupe d’insurgés militants qui Guerres des étoiles les fans se sont rencontrés pour la première fois en Guerre des clones.