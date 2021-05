La bande-annonce Eternals nous permet de faire un voyage dans le temps

Elastoplast Bande de Contention Cohesive 3,5m x 10cm Blanc

La bande de contention cohésive permet de réaliser une contention fiable et durable tant en traumatologie qu'en phlébologie. Auto-adhérente : s'enlève sans douleur, adhère sur-elle-même sans coller à la peau. Élasticité modulable et constante dans le temps : ne se détend pas, peut rester en place jusqu'à 7 jours, suit la réduction de l'œdème. Pratique et confortable : structure aérée, conserve ses propriétés au contact de l'eau, repositionnable et réutilisable.