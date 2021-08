La bande-annonce et les affiches de la saison 10 d’American Horror Story révèlent une double fonctionnalité de science-fiction

Nous pouvons trembler de peur le mercredi 25 août, car FX a enfin donné une date de sortie à son histoire d’horreur américaine: Double Feature. Comme d’habitude, les épisodes seront diffusés chaque semaine sur FX, puis seront disponibles en streaming le lendemain sur Hulu. Ils nous ont également offert de nouvelles affiches et bien sûr, la bande-annonce très attendue.

Ryan Murphy a publié sur Instagram les nouvelles affiches, sous-titrées, « Le vent tourne. #AHSDoubleFeature premières 8/25, le lendemain sur #FXonHulu »

L’intrigue de ce qui peut être glané dans la bande-annonce est que des êtres extraterrestres rencontrent l’univers de Murphy. Ce sera une paire de mini-séries. Murphy assure aux fans: « Cela signifie deux saisons pour les fans diffusées en une année civile. Alors doublez le plaisir de visionnement. Une au bord de la mer (ce casting a déjà été annoncé). «

Les acteurs confirmés de la saison 10 incluent Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Angelica Ross, Kaia Gerber et le débutant Macaulay Culkin. Ryan Murphy, Brad Falchuk, Dante Di Loreto, Tim Minear, James Wong, Jennifer Salt, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall, Crystal Liu, Adam Penn et John J. Murphy resteront le showrunner.

Fonctionnalité double est configuré pour être divisé en deux parties, avec le casting de la première partie, intitulé Marée rouge, étant remplacé par un nouveau groupe de caractères pour le second, Vallée de la Mort. Le Marée rouge le casting ramènera certains des favoris des fans, dont Evan Peters et Sarah Paulson en tant que personnages nommés respectivement Austin et TB Karen. Macaulay Culkin rejoint également la première mi-temps pour son Histoires d’horreur américaines début. En mai, Murphy a expliqué comment il avait fait signer Culkin pour jouer un « très, très grand rôle fou ».

« J’ai demandé à lui parler au téléphone et il a dit OK », a déclaré Murphy. « Quand je lance, je ne laisse jamais les gens lire des choses, généralement. J’ai dit: » OK, voici le pitch. » Et je leur ai dit le personnage et je lui ai dit qu’il avait des relations sexuelles folles et érotiques avec Kathy Bates et qu’il faisait d’autres choses. Alors, il s’est inscrit sur-le-champ. »

Et pendant que nous attendons, pendant tout le mois d’août, Murphy a annoncé qu’il deviendrait nostalgique, déclarant sur Instagram : « Tout au long du mois d’août, je célébrerai UNE DÉCENNIE de Histoires d’horreur américaines avec un contenu original – interviews, podcasts, regards dans les coulisses et bien plus encore, dénichant dix ans de souvenirs et d’histoires inédites. On dirait que c’est hier lorsque Brad Falchuk et moi avons appelé Jessica Lange, Dylan McDermott, Connie Britton, Evan Peters, Sarah Paulson, Lily Rabe, Denis O’Hare, Taissa Farmiga et Frances Conroy et leur avons dit « Hé… chose bizarre avec nous ? » Merci aux acteurs et à l’équipe et surtout aux FANS d’avoir fait d’AHS le cadeau qui continue d’être offert. Et merci à @Fosterlands pour cet incroyable graphisme VHS. »

Et si tu as dormi sur le spin-off de Murphy Histoires d’horreur américaines, se réveiller! Ils n’ont pas déçu. Les quatre premiers épisodes sont disponibles sur Hulu, et le prochain épisode sortira à l’écran le 5 août.

Sujets : histoire d’horreur américaine