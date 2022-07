La bande-annonce et l’affiche de Pinocchio taquinent le conte de fées merveilleusement déformé de Guillermo del Toro

La dernière bande-annonce de Pinocchio taquine en outre la vision étrange du célèbre réalisateur visionnaire et lauréat d’un Oscar Guillermo del Toro. En raison de sa sortie sur Netflix, le récit par del Toro du classique pour enfants bien-aimé apportera avec lui l’atmosphère d’un autre monde pour laquelle le cinéaste est si célèbre. Et tout cela grâce à l’utilisation d’un stop-motion époustouflant. Vous pouvez consulter la bande-annonce et l’affiche récemment publiées pour Netflix Pinocchio dessous.

De La forme de l’eau et Le Labyrinthe de Pan Le réalisateur Guillermo del Toro présente Pinocchio, un récit sombre et tordu du célèbre conte de fées de Carlo Collodi sur une marionnette en bois qui prend vie et rêve de devenir un vrai garçon. Cette version de l’histoire apportera quelques changements, transportant le garçon en bois titulaire dans l’Italie fasciste des années 1930, ainsi que l’introduction d’un Pinocchio qui, lorsqu’il prend vie, s’avère ne pas être un gentil garçon, causant des méfaits et jouant des tours méchants.

Cependant, malgré l’œil sombre et cauchemardesque de Guillermo del Toro, Pinocchio restera néanmoins une histoire d’amour et de désobéissance alors que Pinocchio s’efforce de répondre aux attentes de son père.

Le nouveau venu Gregory Mann fera ses débuts en tant que personnage principal, avec del Toro réunissant un casting de soutien stellaire à ses côtés. Ewan McGregor jouera dans Pinocchio comme Sebastian J. Cricket, avec David Bradley comme Maître Geppetto, Christoph Waltz comme comte Volpe, Tilda Swinton comme la fée aux cheveux turquoise, Finn Wolfhard comme Candlewick, Ron Perlman comme Podestà et Cate Blanchett comme Sprezzatura le singe, ainsi que Tim Blake Nelson, Burn Gorman et John Turturro.

Guillermo del Toro a comparé son Pinocchio au monstre de Frankenstein

Netflix

Si les différences entre le précieux animé Disney de 1940 et ce que Guillermo del Toro a en tête pour Pinocchio n’étaient pas déjà assez évidents, le réalisateur a comparé sa version de la marionnette en bois sensible avec un monstre de cinéma classique, rien de moins. Celle du monstre de Frankenstein.

« Pour moi, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont similaires. Ce sont tous les deux des créatures qui sont créées et jetées dans un monde qu’elles doivent comprendre par elles-mêmes », a déclaré del Toro à propos du projet en 2020. « Ils ont tous les deux un cheminement moral et spirituel. J’ai pensé que Pinocchio pourrait être une excellente occasion de parler de la désobéissance. L’obéissance n’est pas une vertu, c’est un fardeau. La désobéissance est la semence de la raison – c’est un moyen souhaitable de gagner votre propre J’ai pensé que cela pourrait être un contexte intéressant pour Pinocchio, si nous le placions pendant la montée de Mussolini – un moment intéressant pour une marionnette qui refuse d’obéir.

Réalisé par Guillermo del Toro et Mark Gustafson et basé sur le design de Gris Grimly de l’édition 2002 du roman italien original de 1883 Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, le projet marque les débuts en tant que réalisateur animé de del Toro et promet d’être un autre fantasme merveilleusement déformé du cinéaste primé.

Pinocchio n’a pas reçu de date de sortie précise mais devrait être diffusé sur Netflix en décembre 2022.