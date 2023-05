La bande-annonce et l’affiche de Haunted Mansion taquinent le plaisir terrifiant de Disney

Faites un tour de l’autre côté avec la dernière bande-annonce et l’affiche de la dernière tentative de Disney pour amener le monde de Maison hantée au grand écran. Publié avec l’aimable autorisation de Walt Disney Studios, le dernier regard sur cette adaptation d’un manège de parc à thème place le casting stellaire en son centre et taquine le plaisir et la terreur qui seront exposés. Découvrez la bande-annonce et l’affiche récemment publiées pour Maison hantée dessous…





Inspiré de l’attraction classique du parc à thème Disney, Maison hantée suit une femme et son fils qui enrôlent une équipe hétéroclite de soi-disant experts spirituels pour aider à débarrasser leur maison des squatters surnaturels. Cette soi-disant équipe hétéroclite occupe le devant de la scène dans la dernière affiche de Maison hantée… et regardez, ils sont peut-être un peu dépassés.

Réalisé par le cinéaste primé Justin Simien (Chers Blancs), Haunted Mansion met en vedette un ensemble de stars dont Rosario Dawson (Commis III, Le Mandalorien) comme Gabbie, Chase Dillon (Plus ils tombent) comme Travis, le fils de Gabbie; Owen Wilson (Crashers de mariage, Loki) comme Kent, le prêtre; LaKeith Stanfield (À couteaux tirés, désolé de vous déranger) en tant que Ben Matthias, l’expert en paranormal ; Tiffany Haddish (Girls Trip, le poids insupportable du talent massif) comme Harriet, la voyante ; Danny De Vito (Il fait toujours beau à Philadelphie) en tant que Bruce, professeur d’histoire au collège; et Jamie Lee Curtis (Halloween, tout partout à la fois) comme Madame Leota.

Les goûts de Winona Ryder, Dan Levy et Hasan Minhaj seront également présents, avec Jared Leto prêt à jouer le rôle de The Hatbox Ghost.

Haunted Mansion travaillera dur pour ne pas répéter les erreurs du passé

Comme beaucoup le savent sans doute déjà, ce n’est pas la première fois que Walt Disney Studios tente de transformer le Maison hantée monter dans un classique cinématographique. Ce premier effort a été tenté il y a vingt ans et met en vedette la légende comique Eddie Murphy aux côtés de Terence Stamp, Wallace Shawn, Marsha Thomason et Jennifer Tilly. Le film, intitulé Le manoir hanté, trouve à nouveau un groupe piégé à l’intérieur de la demeure effrayante titulaire. Malheureusement, la réponse critique a été beaucoup plus terrifiante que le film et se situe actuellement à 14% pourri sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

Mais Maison hantée le réalisateur Justin Simien n’a pas peur. Loin de ça, en fait. Le cinéaste s’est tourné vers la tentative originale pour savoir quoi ne pas faire. Comme il l’explique, «[We looked at Eddie Murphy’s Haunted Mansion for how we could] aller de travers. Nous sommes arrivés au point où nous étions obsédés par l’angle sous lequel vous voyez le manoir pour la première fois lorsque vous entrez dans le manège à Disneyland, lorsque nous le voyons à travers les portes et que nous voyons les piliers. Cet angle doit frapper. C’est à quel point nous étions spécifiques. Lorsque vous glissez pour la première fois dans la salle à manger et que vous voyez les danseurs de valse, cet angle devait être le bon, car c’est celui où vous haletez pendant le trajet.

Maison hantée est prévu pour être publié aux États-Unis le 28 juillet 2023 par Walt Disney Studios Motion Pictures.