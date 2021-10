La bande-annonce d’Uncharted devrait sortir demain

Les fans de Tom Holland devraient avoir leur premier vrai regard sur la star de Spider-Man dans le rôle de Nathan Drake alors que Sony publierait la première bande-annonce pour le long retard Inexploré film jeudi. Les nouvelles de l’informateur régulier Daniel Richtman n’ont pas été confirmées ou démenties par Sony, mais comme nous l’avons vu avec le Spider-Man : Pas de chemin à la maison remorque, lorsqu’ils décident de déposer des remorques, il n’y a généralement pas de fanfare au préalable. Le film étant actuellement prévu pour le 18 février, obtenir la première bande-annonce maintenant correspondrait au calendrier habituel que Sony a privilégié avec sa grande sortie.

Inexploré est un film d’action basé sur le célèbre titre Playstation et est en développement depuis plus de 10 ans. Il y a eu un certain nombre de retards avec le projet, même avant la pandémie de Covid, qui a vu des acteurs et des réalisateurs aller et venir alors que la production traînait et que ceux qui étaient attachés passaient à d’autres projets. Le film met en vedette Tom Holland dans le rôle principal de Nathan Drake, tandis que Mark Wahlberg joue le mentor de Drake, Victor Sullivan, bien qu’à un moment donné au début du développement, Wahlberg était à bord pour jouer le rôle de Drake – oui, le projet a duré assez longtemps pour le plomb pour devenir le mentor.

Il y a eu très peu de choses à sortir de la production du film à part quelques photos publicitaires et un très court teaser qui est sorti en mai, donc l’arrivée de la bande-annonce complète est la première chance que les fans auront de voir la Hollande en action en tant que personnage qui pourrait potentiellement le conduire dans une autre grande franchise, bien que Sony envisage déjà d’avoir Holland dans leur nouvellement nommé Sony Picture Universe of Marvel Characters, s’il souhaite se lancer dans une autre franchise pour eux est une autre affaire.

Le principal problème auquel le film a été confronté au fil des ans a apparemment été de déterminer exactement quelle histoire ils voulaient raconter. La plupart des adaptations de jeux vidéo font exactement cela et adaptent le scénario ou les points principaux de l’intrigue des jeux sur lesquels elles sont basées, c’est ainsi que Inexploré a commencé son voyage en 2008 avec David O. Russell à l’écriture et à la réalisation. En 2011, Russell était passé à diriger Livre de jeu Silver Linings et au cours des prochaines années, le projet a vu un certain nombre d’écrivains et de réalisateurs, dont Neil Burger, Marianne et Cormac Wibberley, Seth Gordon et David Guggenheim aller et venir et même jusqu’en 2019, le rôle de réalisateur a changé trois fois de mains avant de s’installer sur Ruben Fleischer qui a officiellement pris le relais au début de 2020. Pendant ce temps, le film est également passé d’une version cinématographique directe du jeu à une préquelle, avec Holland jouant une version plus jeune de Drake que celle vue dans la série de jeux.

Inexploré terminé le tournage en octobre 2020, donc un an après, ceux qui sont restés avec le film sont maintenant impatients de voir enfin ce que Sony a fait avec la franchise, beaucoup espérant qu’après tout ce temps, le film ne s’avérera pas être un autre grand budget opportunité perdue. Le film sortira en salles le 18 février 2022 et se dirigera ensuite vers le streaming, très probablement sur Netflix dans le cadre de leur accord avec Sony.

Sujets : Inexploré