La bande-annonce d’Uncharted arrive, Tom Holland et Mark Mark Wahlberg sont Nathan Drake et Sully

La première Inexploré la bande-annonce est maintenant sur nous, et présente Spider-Man : Pas de chemin à la maison star Tom Holland et Transformers : Le dernier chevalier Mark Wahlberg dans le rôle de Nathan « Nate » Drake et Victor « Sully » Sullivan, les protagonistes bien-aimés du célèbre jeu vidéo d’aventure. Les images de l’adaptation ont été rares, cette bande-annonce offrant aux fans leur premier véritable aperçu de ce qui va arriver, et elle semble certainement plus fidèle que beaucoup ne l’avaient probablement prévu.

Tom Holland a déjà comparé Inexploré aux goûts d’icônes cinématographiques célèbres Indiana Jones et James Bond en disant: « Je pense que la façon la plus simple de décrire le film sans le déprécier d’aucune façon est comme si Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé, ce serait Nathan Drake. C’est ainsi que je continue de décrire le film. » Beaucoup conviendront sûrement que ces images récemment publiées sont évidemment à la hauteur d’une telle comparaison.

Zombieland : appuyez deux fois Le réalisateur Ruben Fleischer est à la tête de cette adaptation de jeu vidéo, avec le scénario actuel venant d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servirait de préquelle à la série de jeux vidéo, l’histoire s’inspirant de Uncharted 4: A Thief’s End de 2016. Tom Holland et Mark Wahlberg s’unissent pour diriger le projet en tant que duo de chasseurs de fortune intrépides, avec Holland dans le rôle de Nathan « Nate » Drake, un jeune chasseur de fortune qui prétend être un descendant du célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake, avec Wahlberg à bord comme Victor « Sully » Sullivan, un autre chasseur de fortune qui est le mentor et la figure paternelle de Nate.

Constituant le casting de soutien aux côtés de Tom Holland et Mark Wahlberg sont Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chercheuse de fortune qui est l’intérêt amoureux de Nate, et Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock. Antonio Banderas jouera également un rôle non encore dévoilé.

Tom Holland a également exprimé ses inquiétudes concernant sa propre performance en tant qu’aventurier populaire Nathan Drake, l’acteur déclarant que le rôle est très différent des personnages qu’il a joués jusqu’à présent dans sa carrière. « Je devais jouer ce gars très dur et très stoïque – en gros, être Mark Wahlberg », a-t-il expliqué. « Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment ! Écoutez, je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas si j’ai réussi. Mais c’était une leçon importante apprise, parce que, parfois, il Il s’agissait moins d’atterrir une marque et de traverser cette scène et plus d’atterrir une marque, de se tenir comme ça et de voir mes biceps bombés… C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement plus jamais. »

Des efforts pour apporter Inexploré au grand écran a été plus difficile que l’une des aventures épiques et de globe-trotter de Nathan Drake. L’adaptation du jeu vidéo de Sony a connu plusieurs revers, la sortie du film étant initialement prévue en juin 2016, avant d’être repoussée à juin 2017, puis à décembre 2020, puis à mars 2021, avant d’être à nouveau retardée jusqu’en octobre 2021. Le film était alors déplacé jusqu’au 16 juillet 2021, avant de s’installer sur une date de sortie du 11 février 2022. Le film a depuis été repoussé d’une autre semaine, avec Inexploré maintenant prévu pour sortir en salles par Sony Pictures Releasing aux États-Unis le 18 février 2022.

