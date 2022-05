La bande-annonce d’un mois de Mme Marvel présente les super pouvoirs de Kamala Kahn

Mme Marvel fera irruption sur la scène MCU dans un mois seulement, et Marvel Studios a publié une nouvelle bande-annonce qui montre davantage les superpuissances cosmiques de l’héroïne titulaire. Avec Chevalier de la lune ayant terminé son histoire la semaine dernière, et Doctor Strange dans le multivers de la folie faisant exploser le box-office dans le monde entier, l’attention se tourne déjà vers la prochaine histoire du MCU, qui vient dans l’introduction d’un autre nouveau jeune super-héros, Kamala Kahn.

Iman Vellani joue le rôle de Mme Marvel, une écolière pakistanaise-américaine qui entre en contact avec un artefact magique qui lui confère des pouvoirs cosmiques spectaculaires. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ces pouvoirs, car il a été noté que la série apportera des changements à la façon dont Kamala vient par son statut de super-héros, qui dans les bandes dessinées est lié à son ADN inhumain. Cependant, comme le montre la nouvelle bande-annonce, elle est toujours capable d’utiliser ces pouvoirs pour modifier des parties de son corps, notamment en faisant son poing géant comme dans ses apparitions dans la bande dessinée. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Bien que cela ait été évoqué dans les images précédentes, la nouvelle bande-annonce semble indiquer clairement qu’il s’agira d’une histoire d’origine à l’ancienne, Kamala acquérant ses pouvoirs et devant les accepter. Cela fait un moment que ce genre d’histoire n’a pas été raconté au sein du MCU, bon nombre de leurs héros nouvellement introduits ayant déjà leurs pouvoirs établis ou du moins les ayant utilisés avant leur première apparition à l’écran. Bien que cela puisse parfois se terminer par un démarrage de série plus lent par rapport aux émissions qui ne font que plonger les téléspectateurs dans un scénario d’action immédiate, cela pourrait également s’avérer être le genre de répit dont le MCU a besoin.

L'histoire d'origine de Mme Marvel la conduira directement dans les merveilles.





Il y a de nombreuses raisons pour Mme Marvel débarquer en juin sur Disney+. Il se situe entre la sortie de grands films mettant en vedette des personnages bien établis dans Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor : Amour et tonnerreet bien que ces deux films aient leur juste part de noirceur et de drame, Mme Marvel est clairement présenté comme une série estivale amusante qui s’inscrit probablement dans la même veine que L’homme fourmi ou alors gardiens de la Galaxie dans le ton.

Mme Marvel devait initialement arriver plus tard dans l’année, avec Elle-Hulk potentiellement en première, mais grâce à l’utilisation intensive de CGI par ce dernier grâce à ses différents personnages de Hulk, Mme Marvel aurait été déplacé pour donner Elle-Hulk plus de temps pour terminer le travail d’effets visuels sans avoir à se précipiter. Récemment, Disney a également annoncé que l’année prochaine Les Merveilles et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania changent de place dans le programme.

Cela signifie que ce sera plus d’un an après la finale de Mme Marvel que nous reverrons Kamala Kahn, cette fois sur grand écran avec Captain Marvel de Brie Larson, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Samuel L. Jackson dans Nick Fury. Avec Nick Fury prêt à prendre la tête de Disney + Invasion secrète série, qui devait initialement être diffusée cette année, cette série pourrait avoir autant d’impact sur Les Merveilles comme Mme Marvel et pourrait expliquer en partie le retard du film.





