La bande-annonce d’Umbrella Academy 3 présente la Sparrow Academy

La troisième saison de The Umbrella Academy voit l’équipe titulaire de la série affronter une nouvelle académie de héros et avec le temps qui passe contre eux.

L’Académie des Parapluies raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui sont nés la même nuit sans que leurs mères ne montrent de signes de grossesse et que le milliardaire Reginald Hargreeves les adopte pour former plus tard une solide équipe de super-héros. Au début, ils sont nommés d’après des nombres, mais plus tard, ils reçoivent des noms propres à l’exception du numéro 5.

La troisième saison voit l’équipe plonger dans une réalité alternative qui a engendré un paradoxe temporel qui détruira ce monde. L’Académie des Parapluies ils ont peu de temps pour résoudre le problème qu’ils semblent eux-mêmes avoir causé, alors ils se rendent au manoir où ils habitent pour rencontrer d’autres héros à sa place :L’académie des moineaux!

Une nouvelle Académie…

Le nouvel aperçu de la troisième série d’épisodes de L’Académie des Parapluies est plein d’action et les fans seront sûrement enthousiasmés par les débuts de ce nouveau groupe de personnages qui, selon les membres de L’Académie des ParapluiesSi ce « ils savent se battre ». Comment vont-ils résoudre le paradoxe du temps tout en traitant avec ces héros alternatifs ?

Le nouveau lot d’épisodes qui arrivera à Netflix le 22 juin prochain présentera au Académie des moineaux qui est composé de Justin H. Min comme Ben suppléant, Justin Cornwell comme Marcus, Britne Oldford comme Fei, Jake Epstein comme Alphonso, Genesis Rodriguez comme Sloane et Cazzie David comme Jayme. Ce groupe est prêt à faire face à tout type de menace, même à nos bien connus L’Académie des Parapluies.

L’Académie des Parapluies étoiles Elliot Page comme Viktor ou numéro 7, Tom Hopper comme Luther ou numéro 1, Emmy Raver-Lampman comme Allison ou numéro 3, Robert Sheehan comme Klaus ou numéro 4, David Castañeda comme Diego ou numéro 2, Aidan Gallagher comme numéro 5 et Justine H. Min dans le rôle de Ben ou Number 6 qui va désormais également entrer en collision avec une version alternative de lui-même dans la nouvelle réalité à laquelle ils sont arrivés.

