La bande-annonce du septième jour: L’exorciste rencontre la journée d’entraînement dans le thriller possédé par un démon

Nous avons une toute nouvelle remorque pour Le septième jour, le prochain thriller / horreur surnaturel nous vient des gens de Vertical Entertainment et de Redbox Entertainment. Ses stars Guy Pearce, que les téléspectateurs connaissent peut-être grâce à des films comme Mémento et Iron Man 3. Dans ce cas, il joue un exorciste qui entraîne une recrue lors de son premier jour de travail. Oui, cela ressemble beaucoup à Jour d’entrainement, situé dans le monde des exorcismes.

La bande-annonce s’ouvre sur un exorcisme intense. Nous rencontrons ensuite le Père Daniel, qui est une recrue prometteuse dans l’église. Il est ensuite jumelé avec le père Peter, joué par Guy Pearce, qui semble avoir un regard beaucoup plus détendu à son sujet. Ils se sont ensuite mis au travail et Peter explique rapidement à Daniel en quoi le fait d’être sur le terrain diffère de ce qu’ils apprennent en formation. Après avoir rencontré quelques cas de mal dans les rues, ils décident alors d’aider un jeune garçon à massacrer sa famille. Bien que ce ne soit peut-être pas son fait, car certaines forces démoniaques sont en jeu. C’est un mélange de film de flic graveleux et d’horreur surnaturelle.

Rejoindre Guy Pearce sera Vadhir Derbez (Comment être un amateur de latin, La taille importe), Stephen Lang (Ne respire pas, Avatar), Brady Jenness (10 choses à faire avant de rompre, Le procès du Chicago 7), Robin Bartlett (Shutter Island, À l’intérieur de Llewyn Davis) et Keith David (Requiem pour un rêve, Il y a quelque chose à propos de Marie). Le film a été écrit et réalisé par Justin P. Lange. Le cinéaste a déjà dirigé les 2018 L’obscurité, qui a fait ses débuts sur Netflix.

Le septième jour se concentre sur un exorciste renommé du nom de Père Peter (Guy Pearce). Il fait équipe avec un apprenti débutant pour son premier jour de formation. Alors qu’ils plongent plus profondément dans l’enfer sur Terre, les frontières entre le bien et le mal commencent à s’estomper et leurs propres démons font surface. Le co-président de Vertical Entertainment, Rich Goldberg, avait ceci à dire à propos du film lorsque l’accord de distribution a été conclu.

« Le septième jour » est un film remarquablement horrible qui combine un talent vétéran puissant avec un véritable visionnaire du genre dans le cinéaste Justin P. Lange. Nous sommes ravis de nous associer à Redbox pour présenter ce film effrayant au public américain le mois prochain. «

Pour le moment, peu de films sortent encore en salles, par rapport à une année normale. L’industrie n’a pas encore vraiment rebondi après la fermeture à l’échelle de l’industrie qui a eu lieu il y a près d’un an. Le box-office a rebondi par moments mais reste instable. Tom et Jerry, par exemple, a récemment bénéficié de l’une des meilleures ouvertures de l’année dernière. Mais c’est l’exception. Pas la règle. En conséquence, des films légèrement plus petits comme celui-ci ont la possibilité de capitaliser sur les cinémas ouverts, en plus de tirer des dollars des locations de VOD. Le septième jour arrive dans certaines salles et à la demande le 26 mars de Vertical Entertainment. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Le septième jour