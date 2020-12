La bande-annonce du premier regard de The Mighty Ducks: Game Changers révèle la série Disney + Sequel

Nous avons maintenant notre premier regard sur The Mighty Ducks: Game Changers, la prochaine série télévisée en préparation à Disney +. L’aperçu fait partie de la présentation de Disney’s Investor Day, qui a provoqué des tonnes d’annonces et de révélations majeures pour divers projets Disney. Avec un accent particulier sur le service de streaming Disney +, plusieurs titres attendus ont fait l’objet de mises à jour majeures, et pour le Puissants canards série suite, qui comprenait un titre officiel avec un aperçu en avant-première.

« Les puissants canards: des changeurs de jeu perpétue l’héritage des meilleures poules du hockey. La série reprend là où les films se sont arrêtés. Emilio Estevez revient en tant que Gordon Bombay et [Lauren Graham] rejoint le troupeau », lit-on dans un tweet de suivi de Disney.

The Mighty Ducks: Game Changers perpétue l’héritage des meilleures poules du hockey. ???? La série reprend là où les films se sont arrêtés. Emilio Estevez revient dans le rôle de Gordon Bombay et @thelaurengraham rejoint le troupeau. Venir @DisneyPlus. pic.twitter.com/r6JwLDYzmx – Disney (@Disney) 10 décembre 2020

Dans la bande-annonce, nous avons un aperçu du retour de la star originale Emilio Estevez dans le rôle de Gordon Bombay. Les images dévoilent également la co-vedette Lauren Graham dans la série alors qu’elle cherche un entraîneur pour diriger une nouvelle équipe de hockey junior. Il est clair que son personnage n’a pas affaire au groupe de jeunes le plus athlétique, mais heureusement, Bombay a beaucoup d’expérience avec ce genre de choses. Il semble capturer le même ton comique de l’original Puissants canards comme un récit réconfortant d’outsider surmontant les obstacles avec juste la bonne quantité d’humour s’est précipité.

Plus tôt cette année, Estevez a évoqué son prochain retour au rôle de Gordon Bombay.

« Une fois un canard, toujours un canard! » Estevez a déclaré à l’époque. «Après 25 ans, je suis ravi de chausser mes patins, de mettre la veste de Coach Bombay et de revenir jouer le personnage emblématique de ce nouveau chapitre de Les puissants canards la franchise. De même, je suis ravi de retourner dans mon ancien terrain de jeu avec mes amis de Disney et Steve Brill, le créateur original de la franchise, pour les rejoindre sur leur nouvelle plateforme passionnante, Disney +. «

Un précédent reportage de TV Guide jette également un peu de lumière sur l’intrigue de la nouvelle série Disney. Selon le rapport, Graham jouera la maman de hockey Alex dont le fils de 12 ans, Evan, est coupé sans cérémonie de l’équipe de hockey des Mighty Ducks. Ne voulant pas être vaincus, Alex et Evan ont décidé de créer leur propre équipe de jeunes inadaptés et de «défier la culture acharnée et gagnante à tout prix des sports de compétition pour les jeunes».

Réalisé par Stephen Herek et écrit par Steven Brill, Les puissants canards a été libéré en 1992. Il met en vedette Estevez en tant qu’avocat de la défense condamné à entraîner une équipe de hockey pour jeunes à la suite d’une accusation de conduite en état d’ébriété. Il excelle dans son travail et aide les Ducks à remporter le championnat d’État. En raison de l’immense succès du film, deux suites seraient produites: D2: Les puissants canards en 1994 et D3: Les puissants canards en 1996. La série de films a également engendré une série animée, un jeu vidéo et un podcast appelé L’attaque des charlatans dédié aux trois épisodes de la trilogie.

Les puissants canards: des changeurs de jeu sera diffusé sur Disney + dans le courant de 2021 avec une date de première officielle qui n’a pas encore été révélée. Cette nouvelle nous vient de le twitter officiel de Disney.

Sujets: The Mighty Ducks 4, The Mighty Ducks, Disney Plus, Streaming