La bande-annonce du premier aperçu de la saison 2 de Bridgerton amène Kate et Anthony dans la cour

La nouvelle romance scandaleuse dont nous allons parler cette saison est grande ! Les Bridgerton Le triangle amoureux entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), au cœur brisé, Edwina Sharma (Charithra Chandran) et la sœur aînée d’Edwina, Kate (Simone Ashley), a tous les ingrédients du drame torride dont nous sommes tombés amoureux. Bridgerton la saison 2 empruntera au deuxième roman de la série Bridgerton de Julia Quinn, « Le vicomte qui m’aimait » pour son matériel source. Rencontrez Kate et Anthony !

Quand Anthony affronte Kate lors d’un bal, elle lui fait savoir que sa description de la femme parfaite ne lui convient pas. Gêné d’avoir été entendu, il essaie de la charmer. Est-ce que ça marche? Nous allons le découvrir !

Lorsque Bridgerton créé sur Netflix, il a battu son record de visionnage avec 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours. Le drame romantique de l’ère Regency créé par Chris Van Dusen (Scandale, L’anatomie de Grey) et produit par la légendaire Shonda Rhimes est basé sur la série de romans d’amour de Julia Quinn du même nom. La série est un succès mondial. L’émission à succès a atteint son top 10 sur chacun de ses marchés, à l’exception du Japon, bien qu’elle reste un succès dans 83 autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, la France, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Merci d’avoir fait de Bridgerton notre plus grande série de tous les temps pic.twitter.com/Euac58hs61 – Netflix (@netflix) 27 janvier 2021

Selon Jinny Howe, vice-président des séries originales chez Netflix, Bridgerton est similaire à The Queen’s Gambit en ce qu’il « défie la tradition et démontre que les drames d’époque ne sont pas limités en portée ou en audience ». Le Gambit des Reines est un autre succès qui a récemment été créé sur le service de streaming. Quant au drame historiquement correct, ce n’est pas exactement le sujet. « Chris Van Dusen et Shondaland’s Regency réinventé n’est pas censé appartenir à l’histoire. Il est conçu pour être plus somptueux, plus sexy et plus drôle que le drame d’époque standard – et c’est ce qui a tellement surpris et ravi nos membres », a ajouté Howe.

Le drame d’époque a tellement ravi les fans du monde entier qu’un spin-off a été commandé pour raconter l’histoire de la reine Charlotte de Golda Rosheuvel. « Beaucoup de téléspectateurs n’avaient jamais connu l’histoire de la reine Charlotte auparavant Bridgerton l’a amenée au monde, et je suis ravi que cette nouvelle série élargisse encore son histoire et le monde de Bridgerton« , a déclaré Bela Bajaria de Netflix dans un communiqué.

« Shonda et son équipe construisent avec soin l’univers de Bridgerton afin qu’ils puissent continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. Et en planifiant et en préparant toutes les saisons à venir maintenant, nous espérons également maintenir un rythme qui garder même les téléspectateurs les plus insatiables totalement comblés. »

Bridgerton a des superstars qui demandent un rôle. John Boyega adorerait être le « nouveau gars » dans Bridgerton. S’adressant à Regé-Jean Pagee lors d’une table ronde d’acteurs dramatiques THR, le Guerres des étoiles L’acteur a déclaré, en parlant du communiqué de presse précédent de Page, « J’essaie d’obtenir cet argent de Bridgerton, mec. Je dois les porter des collants, je dois être le nouveau gars là-bas … Mais, honnêtement, quelque chose comme ça . Donnez-moi un cheval et une charmante jeune fille et tout ça. » On se régale en 2022 !

Sujets : Bridgerton, Netflix, TUDUM