La bande-annonce du parc d’attractions fait frissonner la classique perdue de George A. Romero cet été

Shudder a publié la bande-annonce officielle de Le parc d’amusement, un film perdu depuis longtemps réalisé par la légende de l’horreur George A. Romero. Alors que la plupart des fans connaissent généralement mieux Romero pour Nuit des morts-vivants et ses films de zombies ultérieurs, tout le monde n’est pas au courant Le parc d’amusement, qui a été faite au début des années 70 mais qui n’a pas été diffusée à grande échelle jusqu’à récemment. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Le film peu vu fera la une de Shudder’s Summer of Chills, une liste de nouvelles premières frappant le service de streaming d’horreur chaque semaine. Certains des autres titres sur le chemin comprennent Caveat, un thriller étrange et lent avec le chat et la souris; Le garçon derrière la porte, de Justin Powell et David Charbonier faisant leurs débuts en tant que réalisateur; et le favori SXSW La femme de Jakob, mettant en vedette l’icône de l’horreur Barbara Crampton en tant que femme au foyer devenue vampire affamé.

« L’été des frissons de Shudder offre quelque chose pour tout le monde avec une fantastique gamme de nouvelles premières chaque semaine, en plus de la meilleure bibliothèque de films d’horreur en streaming organisés partout », a déclaré le directeur général de Shudder Craig Engler dans un communiqué. « Nous sommes particulièrement ravis d’avoir la première du film perdu du légendaire réalisateur George A. Romero Le parc d’amusement, un incontournable de l’histoire du cinéma, en exclusivité sur Shudder. «

Le synopsis pour Le parc d’amusement se lit comme suit: « Récemment découvert et restauré 46 ans après son achèvement par le George A. Romero Fondation et produit par Suzanne Desrocher-Romero,Le parc d’amusement met en vedette Lincoln Maazel de Martin dans le rôle d’un homme âgé qui se trouve désorienté et de plus en plus isolé alors que les douleurs, les tragédies et les humiliations du vieillissement en Amérique se manifestent à travers des montagnes russes et des foules chaotiques.

Commandé par la Société luthérienne, le film est peut-être le film le plus fou et le plus imaginatif de Romero, une allégorie sur les réalités cauchemardesques du vieillissement, et est un instantané séduisant de la capacité artistique et du style du cinéaste au début et continuerait à informer sa filmographie qui s’ensuit. Le film « perdu » a été restauré en 4k par IndieCollect à New York. «

Auparavant, l’épouse de Romero, Suzanne Desrocher-Romero, a déclaré à propos du film dans un communiqué: « Le premier et le seul travail à la location dans la carrière de Romero jette une nouvelle perspective sur un problème persistant de l’âgisme et le sens étrange de L’empreinte de Romero est omniprésente et augure bien pour l’avenir de son impact sur le cinéma américain. Nous remercions Yellow Veil Pictures qui nous a aidés à trouver le gardien le plus parfait pour cette pièce. Shudder comprend que ce film ajoute un élément important à l’œuvre de Romero. Nous lui en sommes reconnaissants. «

Suzanne a ajouté: « Beaucoup de gens disent: ‘Oh, mon Dieu, j’ai hâte de le voir.’ Et je dis: « Ce n’est pas un film de zombies maintenant, souvenez-vous. » Et ce qui est aussi formidable, c’est que vous voyez son empreinte. Vous voyez comment il filme et l’histoire. C’est une découverte unique. Je suis tellement contente de l’avoir. «

Le parc d’amusement commencera à diffuser le mardi 8 juin, exclusivement sur Shudder. Le streamer « Summer of Chills » débutera avec le film Shudder Original Caveat première le 3 juin. Cette nouvelle nous vient avec l’aimable autorisation de Shudder.

