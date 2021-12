La bande-annonce du nouveau thriller de survie de Zac Efron, Gold semble terrifiante

La bande-annonce du nouveau film de Zac Efron Or est là et ça a l’air vraiment bien. Vérifiez-le:

Le thriller de survie est centré sur un couple d’hommes qui trouvent une énorme pépite d’or dans le désert et pensent que leur chance est là.

Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque l’un des gars (interprété par Anthony Hayes, qui a également réalisé et co-écrit le film) part ramener une excavatrice pour extraire la pépite du sol, laissant le personnage d’Efron derrière où il tombe bientôt dans la paranoïa.

Un synopsis officiel du film se lit comme suit : « Lorsque deux vagabonds voyageant à travers une friche déserte tombent sur la plus grosse pépite d’or jamais trouvée, le rêve d’une immense richesse et de la cupidité s’installe.

Ils élaborent un plan pour protéger et extraire l’or, un homme partant pour sécuriser l’équipement nécessaire. L’autre homme reste et doit endurer les rudes éléments du désert tout en luttant contre le soupçon d’avoir été abandonné à son propre sort.

«Les radios bidirectionnelles les maintiennent en contact, et avec des heures et éventuellement des jours de temps d’antenne mort entre chaque communication, l’homme bloqué commence à manquer de fournitures. L’eau est rare, la nourriture encore plus.