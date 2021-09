La bande-annonce du nouveau film Matrix arrivera jeudi prochain

Warner Bros. Pictures lance la promotion de la nouvelle aventure des « pilules colorées » et annonce la date du trailer de Matrix Resurrections.

La vie, c’est ce qui se passe entre quand vous êtes jeune et que vous voyez Keanu Reeves jouer le rôle de sa vie pour la première fois et ils annoncent le Date de la bande-annonce de Matrix Resurrections. Ainsi, comme celui qui ne veut pas de la chose, entre l’un et l’autre plus de vingt ans se seront écoulés. Par conséquent, en plus de provoquer un battage médiatique dans le corps, cela nous fait nous sentir en danger d’extinction.

Mais quoi qu’il en soit, la vérité et la vérité est que le moment est plus proche que nous le pensions. Comme s’il s’agissait d’une première sur le tapis rouge, Warner Bros. Pictures prépare déjà le terrain pour que nous puissions voir la bande-annonce du nouveau film de la saga. Cela se passera le 9 septembre prochain à 15h00, heure de la péninsule espagnole. Je veux dire, jeudi prochain. En seulement deux jours.

Et quoi de mieux pour l’annoncer qu’avec un joli paquet de pilules rouges et bleues pour donner une touche de nostalgie à l’affaire ? Eh bien, aucun.

C’est comme tu veux. Découvrez la bande-annonce complète le jeudi 9 septembre à 15h00. Visitez https://t.co/06mcURyiXp #MatrixResurrections pic.twitter.com/4r2fECEKry – Warner Bros. Espagne (@WarnerBrosSpain) 7 septembre 2021

Matris: Resurrections sortira en salles en décembre, au milieu d’un combat avec Spider-Man: No Way Home pour avoir dominé le box-office lors des fêtes de Noël. Ça va être très difficile car, malgré le fait que l’on veuille savoir ce qui est arrivé à Neo, l’attente que le film Marvel a suscitée est peu comparable à celle de Warnes Bros.

Reste que Lana Wachoswki et sa soeur Lilly reviennent à la mêlée avec cette proposition qui veut récupérer l’essence du premier film de la saga. Vous y arriverez ?