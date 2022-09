La bande-annonce du nouveau film de Jessica Chastain et Eddie Redmayne sur Netflix

NETFLIX

Les lauréats des Oscars s’unissent au géant du streaming pour raconter la véritable histoire d’Amy Loughren et Charlie Cullen. Découvrez la bande-annonce, le synopsis, la date de sortie et plus encore !

©NetflixJessica Chastain et Eddie Redmayne jouent dans The Good Nurse.

La Mostra de Venise suscite des attentes parmi les cinéphiles. des productions comme La baleine, les os et tout, ne t’inquiète pas chérie, Bardo Soit Argentine 1985 ils volent tous les regards lors de cet événement grandiose. Cependant, un film dont on a peu parlé pourrait surprendre un autre festival. Il s’agit de La bonne infirmièrele film mettant en vedette Jessica Chastain et Eddie Redmayne qui arrivera très bientôt Netflix.

Basé sur un cas réel, le film se traduit par L’ange de la mort et promet d’être un thriller captivant. Et c’est que sa diffusion est la plus prestigieuse : alors que Tobias Lindholm sert de réalisateur, le scénario est entre les mains de Krysty Wilson-Cairns, deux membres de l’industrie cinématographique nommés par l’Académie. De même, ses protagonistes oscarisés se produisent accompagnés de Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich et Kim Dickens.

De quoi s’agit-il? Jessica Chastain joue Amy, une infirmière et une mère célibataire qui doit faire face à une grave maladie cardiaque, tout en passant par les durs quarts de nuit qu’exige son travail. Mais Charly, un collègue attentif personnifié par Redmayne, semble l’aider et l’intégrer dans son unité. Ils nouent ainsi une amitié loyale tout en partageant les longues nuits à l’hôpital.

« Pour la première fois depuis de nombreuses années, Amy a foi en son avenir et celui de ses filles. Mais lorsque la mort mystérieuse de plusieurs patients déclenche une enquête qui désigne Charlie comme le principal suspect, Amy est forcée de risquer la vie et la sécurité de ses filles pour découvrir la vérité.», indique son synopsis officiel. Ce n’est pas tout! Car, en plus, de nouvelles images, affiches et bande annonce officielle du film.

Prenant comme référence le livre homonyme de Charles Graeber publié en 2013, l’histoire tourne autour du cas réel de Amy Loughren et Charlie Cullen, le tueur en série qui a coûté la vie à 300 patients après leur avoir fourni des médicaments en quantités mortelles. Le film aura sa première dans certaines salles à partir du 19 octobre prochain, tandis que Il arrivera officiellement sur Netflix le 26 octobres’imposant comme l’une des grandes premières de cette fin d’année 2022.

