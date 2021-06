La bande-annonce du nid : Dee Wallace combat un ours en peluche maléfique

Il n’est jamais hors saison de regarder un film d’horreur. C’est pourquoi 4DigitalMedia en propose un autre juste pour vous. Te souviens-tu du film Ted? Il s’agit d’un enfant et d’un ours en peluche magique à la bouche fétide. Et si vous preniez cet ours amusant et offensif et le transformiez en un foyer maléfique pour les créatures parasites ? C’est quoi Le nid est à propos, ou du moins ce que nous pouvons dire de la nouvelle bande-annonce qui vient de tomber. Le nid devrait sortir cette année sur Netflix et sera disponible en vidéo domestique à partir du 20 juillet.

Lorsque Meg et sa mère Beth visitent une vente de garage, Beth achète à sa jeune fille un adorable ours en peluche, pensant que cela pourrait aider à soulager l’anxiété de séparation de Meg. Comme le font les enfants, elle s’attache rapidement à l’ours, lui parle et l’emmène partout où elle va. Cependant, bientôt Beth remarque que l’ours communique avec Meg et influence même son comportement. Lorsque Meg commence à développer des habitudes de thésaurisation et semble infectée par une créature parasite, les choses empirent. Bientôt, il est clair qu’il y a quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque et sinistre à ce jouet de vente de garage que quiconque aurait pu l’imaginer.

Le casting comprend l’icône du genre Dee Wallace, avec Sarah Navratil, Kevin Patrick Murphy, Drez Ryan, Blaque Fowler, Anna Lynn Holleman, Penny Munroe, Maple Suttles et Piper Suttles.

Une famille emménage dans une nouvelle maison. Ils font leurs courses dans un vide-grenier, et la petite fille trouve un ours en peluche dans un tas d’animaux en peluche au hasard. L’ours en peluche n’est pas mignon du tout, on dirait qu’il vient de sortir de la benne à ordures. Mais la mère dit : « Oh, j’avais un ours comme celui-ci quand j’étais enfant », alors vous pouvez voir où cela mène. Et bien sûr, elle finit par ramener l’ours à la maison.se

La fille et l’ours deviennent instantanément amis et il est clair qu’elle est attachée à son nouveau jouet. Jusqu’à ce que les parents trouvent leur fille hurlant derrière un arbre tenant l’ours de terreur. Maintenant, le plaisir commence lorsque nous apprenons que la fille régresse à l’école et s’attache de plus en plus non seulement à sa mère, mais aussi à l’ours.se

Des scènes rapides montrent l’ours se déplaçant parfois, ainsi que s’ouvrant comme une scène d’Aliens  pour montrer des insectes grillons fourmis / cafards rampant hors d’une bulle de limon. Nous avons également l’impression que ces créatures contrôlent la fille et lui ordonnent de faire des choses qu’elle ne veut pas faire. Comme attaquer son père ou son conseiller scolaire. Les insectes effrayants ne semblent pas non plus être un secret pour le gars qui organisait la vente de garage plus tôt dans la remorque.

Il convient de noter que si vous recherchez plus d’informations sur Le nid 2021, vous voudrez peut-être rechercher son titre alternatif les pleurs, J’ai pu trouver une liste complète des acteurs et une date de sortie du 20 juillet 2021.  Le réalisateur, James Suttels, est passé de documentaires à des films d’horreur tels que Les bonnes choses que font les diables et Le mal en elle Juste pour en nommer quelques-uns. Celui-ci, cependant, semble avoir vraiment essayé d’obtenir le facteur effrayant et brut tout au long de l’histoire.se

Alors qu’est-ce que tu en penses? Regarderas-tu Le nid? Personnellement j’en ai vu assez pour dire oui, je veux regarder. Là encore, je suis un fan de films d’horreur. Cependant, l’idée d’insectes effrayants vivant à l’intérieur d’un ours en peluche me vend le concept.