La bande-annonce du mode Bête revient aux années 80 pour une comédie d’horreur Bonkers

Vous êtes maintenant entré Mode bête. L’horreur des années 80 raconte l’histoire d’un ancien producteur hollywoodien qui, après avoir accidentellement tué sa vedette principale, se tourne vers un ancien élixir à base de plantes, dans l’espoir qu’il sauvera sa carrière. Il conclut un accord sombre qui libère un groupe de bêtes féroces, assoiffées de sang, changeantes de forme et à Los Angeles.

Dans Mode bête, l’acteur de bad boy Huckle Saxton laisse la célébrité monter à sa tête et se transforme en une bête féroce, déchirant Hollywood en lambeaux. Va-t-il sombrer dans le rôle de sa vie ou succomber aux dangers du mode de vie hollywoodien? C. Thomas Howell (L’incroyable homme-araignée, Le Hitcher), Leslie Easterbrook (Les rejets du diable, Halloween), Ray Wise (Pics jumeaux, RoboCop), James Hong (Blade Runner, Gros problème dans la petite Chine) et James Duval (J’y vais dans 60 secondes, Donnie Darko) étoile.

Les réalisateurs du film sont Chris W. Freeman (Image miroir, Le mal prend racine) et a écrit le scénario, aux côtés de Drew Fortune. Les effets spéciaux ont été créés par Brian Wade, lauréat d’un Oscar (Aquaman, Lame, Un cauchemar sur Elm Street 4 et Un cauchemar sur Elm Street 5).

Mode bête sera disponible sur DVD et numérique le 1er décembre chez Devilworks Pictures aux États-Unis et au Canada.