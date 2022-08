La bande-annonce du menu trouve Anya Taylor-Joy au caprice du chef meurtrier de Ralph Fiennes

Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult deviennent les victimes d’un menu très spécial et très meurtrier dans la dernière bande-annonce de la prochaine comédie d’horreur du réalisateur Mark Mylod, Le menu. Ralph Fiennes, nominé aux Oscars, joue aux côtés de Taylor-Joy et Hoult dans le rôle du chef Slowik, un cuisinier aux goûts coûteux et aux intentions néfastes. Vous pouvez consulter la bande-annonce récemment publiée pour Le menu dessous.

Avec l’aimable autorisation de Searchlight Pictures, Le menu présentera au public le jeune couple Margot et Tyler, interprétés respectivement par Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult, qui se rendent sur une île côtière isolée pour se rendre au restaurant ridiculement exclusif, Hawthorne. Dirigé par un chef célèbre intense nommé Slowik (Ralph Fiennes), la spécialité du restaurant est un somptueux menu de gastronomie moléculaire où la nourriture est traitée comme de l’art conceptuel.

Mais, comme les clients le découvrent bientôt, l’approche de Slowik n’est peut-être pas du goût de tout le monde, car sa cuisine réserve des surprises choquantes aux clients fortunés. Le reste des invités devant assister au menu comprend Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, John Leguizamo, Reed Birney, Rob Yang, Aimee Carrero, Paul Adelstein, Arturo Castro et Peter Grosz.

Plusieurs affiches pour Le Menu ont également été dévoilées via les réseaux sociaux aux côtés des nouvelles images, l’une mettant en lumière le personnage d’Anya Taylor-Joy, Margot, tandis que l’autre met le chef Slowik de Ralph Fiennes au premier plan. Comme le montre la bande-annonce, beaucoup de Le menu dépendra apparemment de la connexion mystérieuse entre la paire.

Ralph Fiennes semble être en pleine forme en tant que chef meurtrier, car ce qui est censé être une soirée délicieuse prend une tournure terrifiante. Alors que les invités sont mutilés, chassés et (probablement?) Dévorés, Fiennes mijote tout en exécutant son art brutal de la punition sur les clients. Nul doute que ses œuvres viseront à faire un point sur les super-riches et sur la façon dont ils dépensent leur argent et leur temps. C’est peut-être ce que veut dire le chef lorsqu’il demande à Margot : « Es-tu avec nous ou avec eux ?

Réalisé par Mark Mylod et écrit par Seth Reiss et Will Tracy, Le menu est produit par Adam McKay et Betsy Koch via leur bannière de production Hyperobject Industries. Devenu connu pour avoir réalisé des comédies telles que Demi-frères, présentateur : La légende de Ron Burgundy, et Les autres gars, Adam McKay a changé de tactique ces dernières années.

Le cinéaste est maintenant devenu plus connu pour jeter un œil vigilant et satirique sur des sujets de nature beaucoup plus politique avec des goûts de Le grand court, Vice, et la récente Académie Ne cherchez pas, qui a été publié par Netflix. Basé sur la bande-annonce de Le menuMcKay et le réalisateur Mark Mylod auront pour objectif de faire quelque chose de similaire, le film étant susceptible de commenter et de critiquer la richesse opulente et le système de classe.

Le menu doit être présenté en première au Festival international du film de Toronto en septembre 2022, et sera ensuite diffusé le 18 novembre 2022 par Searchlight Pictures.