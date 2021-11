La bande-annonce du livre de Boba Fett vient de sortir

BOBA FETT SUPER OVERSIZED / STAR WARS / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

Boba Fett est l'un des plus célèbres chasseurs de primes de l'univers Star Wars. Dans la trilogie originale, c'est celui qui capture Han Solo pour le livrer à Jabba The Hutt. Il est le résultat du clonage de Jango Fett. Pour cette figurine exclusive, Funko l'a représenté en version supersized de 25 cm. On retrouve bien cette armure verte et ce casque mandalorien rouge et vert typique qui a vu de meilleurs jours. Une figurine très réussie pour ce personnage culte de la saga Star Wars.