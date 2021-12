La bande-annonce du livre de Boba Fett montre le retour du chasseur de primes

Disney + a publié une nouvelle bande-annonce relatant le retour du chasseur de primes Boba Fett pour sa nouvelle série d’action en direct de Lucasfilm, Le livre de Boba Fett. Assistez au retour de la légende ! L’absence de Jabba a créé un vide et la pègre est à gagner. Boba Fett, avec l’aide de Fennec Shand, prépare son coup.

Le synopsis officiel de Disney+ se lit comme suit : « Le livre de Boba Fett, une aventure passionnante de Star Wars taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de Le Mandalorien, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans les enfers de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

S’adressant à SFX Magazine, Ming-Na Wen, qui incarne Fennec Shand, a expliqué : « Dans Le livre de Boba Fett il y aura beaucoup d’exploration de la dynamique entre Boba Fett et Fennec Shand, comment ils se complètent et ce qu’ils retirent de cette relation. C’est quelqu’un qu’elle respecte et ils se sont définitivement liés à lui pour la sauver. Cela lui a permis de se rendre compte qu’elle ferait peut-être mieux de ne plus être seule. Elle considère son alliance avec Boba Fett comme une décision très intelligente, dans le sens où elle aura quelqu’un qui la surveillera. Et même si cela peut être un bagage supplémentaire de devoir s’aligner avec quelqu’un d’autre, la récompense pour elle en ce moment est plus grande. Et vous savez, Boba est mort – ou nous pensions qu’il était mort – dans la fosse de Sarlacc, donc je pense que les deux partagent ces expériences de mort imminente en commun. Ils ont tous les deux une vulnérabilité qu’ils comprennent. »





Le Mandalorien créateurs Jon Favreau (Chef, Homme de fer), Dave Filoni et Robert Rodriguez (La chaise du directeur, Du crépuscule à l’aube : la série) dirigera les épisodes, avec Bryce Dallas Howard. Le producteur exécutif et réalisateur, Jon Favreau, a donné un aperçu du scénario, expliquant: «Il y a un vide de pouvoir, parce que Jabba est parti. Jabba était clairement un leader très fort et imposant, dont les gens avaient très peur et qui semblait gouverner d’une main de fer. Vous sortez quelqu’un comme ça de l’écosystème de Tatooine – et de Hutt Space en général – et vous avez l’opportunité mûre dans le genre gangster. Bien que Boba Fett soit un chasseur de primes très expérimenté, il n’a pas l’habitude de diriger un syndicat criminel ou de gérer des forces. Il n’est normalement pas un nouveau venu. C’est un expert comme on le voit dans la plupart des domaines. Mais dans ce cas, il essaie de passer à un autre poste.





Le livre de Boba Fett étoiles Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur.

Disney+ Le livre de Boba Fett aura sept épisodes hebdomadaires, à partir du 29 décembre, exclusivement sur la plateforme de streaming.





