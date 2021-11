La bande-annonce du livre de Boba Fett montre l’ascension du chasseur de primes

Lego Casque Boba Fett - 75277

Construis un clone LEGO® de l'un des chasseurs de primes les plus meurtriers de la galaxie avec cet ensemble de modèles de casques Boba Fett (75277)! Ce modèle est une excellente idée cadeau LEGO Star Wars™ pour les fans adultes et présente un véritable défi pour les constructeurs LEGO expérimentés. La forme reconnaissable et les détails authentiques du casque peuvent être magnifiquement recréés avec des briques LEGO.Construire et poser Cet ensemble de construction LEGO Boba Fett à collectionner comprend un support avec une plaque signalétique sur laquelle le placer à la maison, au bureau ou n'importe où dans la galaxie. Pour un autre défi de construction, découvrez un autre ensemble de modèles LEGO Star Wars qui est nouveau pour janvier 2020: le casque Stormtrooper™ (75276). Action Star Wars pour tout le monde! Le groupe LEGO crée des versions à construire de vaisseaux, de véhicules, de lieux et de personnages emblématiques de Star Wars depuis 1999. LEGO Star Wars est devenu un thème à succès, avec une grande variété d'ensembles de construction pour les fans de tous âges. Découvrez-le par vous-même! Rendez hommage à l'un des chasseurs de primes les plus terrifiants de l'univers Star Wars™ et défiez vos compétences de construction LEGO® en construisant ce superbe casque Boba Fett (75277) à afficher - Les détails authentiques du casque de Boba Fett sont magnifiquement recréés avec des briques LEGO®. Présenté sur son support de plaque signalétique, ce modèle ramènera de nombreux souvenirs de scènes passionnantes de Star Wars™ - Le casque Boba Fett fait partie d'une série de modèles LEGO® Star Wars™ à construire et à exposer: découvrez le casque Stormtrooper™ (75276) Ce casque Star Wars Boba Fett de 625 pièces est un cadeau d'anniversaire idéal, un cadeau de Noël ou une surprise spéciale pour les fans de Star Wars™ âgés de 18 ans et plus et tous les autres constructeurs LEGO® expérimentés qui aiment un véritable défi de construction. Le casque LEGO® Star Wars™ Boba Fett mesure plus de 21 cm de haut, 11 cm de large et 11 cm de profondeur - le modèle ne prendra pas trop de place, mais les détails accrocheurs surprendront tous les fans de Star Wars - Ce kit de construction cool et sans batterie pour les adultes créatifs offre une expérience de construction relaxante et soulageant le stress. Alors prenez votre temps, soyez zen et créez un fantastique modèle Star Wars™ à construire et à afficher! - Envisagez-vous d'acheter cet ensemble Boba Fett pour un fan de Star Wars™ qui ne connaît pas les ensembles LEGO®? Aucun problème. L'ensemble comprend des instructions claires et étape par étape, afin qu'il puisse relever en toute confiance ce défi de construction complexe Les fans enfants et adultes peuvent construire et placer eux-mêmes des ensembles de construction LEGO® Star Wars™, rejouer des scènes emblématiques des films Star Wars et créer leurs propres histoires passionnantes. Il y en a pour tous les goûts ! - Vous n'avez pas besoin de la Force pour...