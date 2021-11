La bande-annonce du livre de Boba Fett cache-t-elle un œuf de Pâques surprise de la menace fantôme?

Quand cela vient à Guerres des étoiles, aucun personnage n’est plus aimé que le légendaire chasseur de primes lui-même… Boba Fett. Depuis que nous lui avons été présentés pour la première fois sur grand écran en Épisode V : L’Empire contre-attaque (après ses débuts en Le spécial vacances de Star Wars et son apparition sur un Guerres des étoiles char de parade à la fin des années 70), les fans ont été légèrement obsédés par le chasseur de primes, bien que le personnage n’ait que quatre lignes dans la trilogie originale. Maintenant, il revient dans sa propre série Disney + Le livre de Boba Fett. Et apparemment, il apporte quelques Guerres des étoiles préquelle surprises. Avant d’entrer dans cette partie, jetons un autre coup d’œil à la bande-annonce pour Le livre de Bobba Fett.

Chaque galaxie a un monde souterrain. Découvrez la nouvelle bande-annonce de The Book of @Boba Fett. La série originale commence à être diffusée le 29 décembre sur @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFettpic.twitter.com/GpfuzpKzqC – Le livre de Boba Fett (@bobafett) 1er novembre 2021

Heureusement, Disney a entendu les fans pleurer pour plus de Boba Fett, et grâce au Le Mandalorien, nous avons vu que non seulement il est vivant, mais maintenant il obtient sa propre série sur Disney + à partir du 29 décembre 2021. Nous savons qu’il est vivant, nous savons qu’il est retourné au palais de Jabba et l’a essentiellement repris. A part ça, on n’en sait pas beaucoup plus. Mais si vous regardez la toute nouvelle bande-annonce, vous verrez peut-être non seulement un indice sur ses intentions, mais aussi des œufs de Pâques cachés.

Outre le fait que cette bande-annonce de Boba Fett me donne envie de regarder la série en ce moment, elle contient un petit œuf de Pâques caché si vous l’avez manqué. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous l’avez fait. Il m’a fallu plusieurs fois pour réaliser ce que je regardais moi-même. À un moment donné, nous voyons un droïde dans la bande-annonce, qui semble provenir d’un concept rejeté créé pour La menace fantôme. Qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, on dit depuis longtemps que la plupart des créatures conceptuelles et des personnages font généralement leur chemin dans l’univers de Star Wars d’une manière ou d’une autre.

Une création ressemblant à une araignée avec une tête en forme de disque se déplace à travers le désert de Tatooine. Nous avons ensuite coupé à un autre droïde, celui en question, qui remet à Boba Fett son casque emblématique dans les premières secondes de la bande-annonce. Apparemment, ce droïde a également une apparence d’araignée. Comme le dit Boba en voix off, « Je ne suis pas un chasseur de primes. » Ce droïde n’a pas fait la coupe pour La menace fantôme mais figurait toujours dans l’art conceptuel. S’il s’agit bien du même droïde, l’apparition du ‘bot dans Le livre de Boba Fett en fait le dernier d’une longue liste d’exemples de Guerres des étoiles projets apportant des concepts rejetés du passé de la franchise.

Regardons plus d’exemples superficiels nous? Au chapitre 10 de Le Mandalorien centré autour de Din Djarin livrant une dame grenouille à la lune d’eau de Trask, la paire finit par affronter de méchantes araignées de glace. Ces araignées avaient une très forte ressemblance avec l’art conceptuel de L’Empire contre-attaque (Les créatures avaient aussi un petit rôle sur Rebelles, mais c’était leurs débuts en live-action).

Il est maintenant temps de plonger en profondeur dans l’art conceptuel, car cette série pourrait tirer des idées de nombreux ou de n’importe lequel des Guerres des étoiles médias, de la trilogie originale, des préquelles ou des entrées les plus récentes de la saga Skywalker. Nous savons tant de choses restent invisibles en ce qui concerne le Guerres des étoiles va, et il est clair que ces nouveaux épisodes dans ce monde n’ont pas peur de revenir en arrière et de retirer certains de ces concepts des étagères et de les utiliser à bon escient.

