La bande-annonce du livre de Boba Fett arrive, le chasseur de primes revient sur Disney+ en décembre

Aujourd’hui, Disney + a lancé la bande-annonce passionnante et bourrée d’action et le tout nouvel art clé pour Le livre de Boba Fett, une nouvelle série de Lucasfilm, lancée exclusivement sur le service de streaming le 29 décembre.

Le livre de Boba Fett, un passionnant Guerres des étoiles l’aventure taquinée dans une séquence de crédit de fin surprise après la finale de la saison 2 de « The Mandalorian », trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire une fois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Le livre de Boba Fett étoiles Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur.

« Il y aura probablement des similitudes », a déclaré Ming-Na Wen à propos de ce que Le livre de Boba Fett a en commun avec Le Mandalorien. « Tonalement, vous savez, Mando est vraiment un solitaire à l’exception de sa relation avec Grogu, donc juste la dynamique qu’il y a maintenant une équipe entre Boba et Fennec. Je pense que cela crée déjà une qualité différente pour le spectacle. Ouais, c’est à peu près tout ce que je peux dire. »

Dans une interview séparée avec Collider, Wen a également taquiné ce qui allait arriver en disant: « Je travaille avec Temuera [Morrison], que j’adore absolument. C’est juste le gars le plus charmant, le plus talentueux et le plus drôle. Pourtant, j’aime notre dynamique parce qu’il est très sérieux à certains égards et je suis le geek et le nerd. Chaque fois que je monte sur le plateau, je deviens fou pendant cinq minutes en regardant tout, en touchant tout, en interrogeant l’équipe ou les accessoires à propos de ceci ou de cela, ou de vouloir voler des choses sur le plateau. Je suis juste comme, ‘Ahhh!’ Ensuite, Tem est toujours celui qui dit ‘Ming, on travaille.’ J’aime donc avoir la chance de travailler avec lui, et Robert Rodriguez aussi. »

Sujets : Boba Fett, Star Wars, Disney Plus