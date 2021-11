La bande-annonce du jardinier : Bronzi est de retour pour éliminer les méchants

Lionsgate nous apporte des vacances inoubliables avec Le jardinier, le conte classique d’un ex-soldat, ala Rambo, qui veut vivre en paix et prend un boulot de jardinier. Vous savez ce vieux marronnier, le jardinier est en fait un super soldat qui pose son guêpier et abattre une bande d’assassins armés. S’il vous plaît, qu’il y ait plus de jeux de mots de jardinage ! Ligne préférée dans la bande-annonce ? « Il n’y a qu’une seule personne qui aurait pu faire ça… le jardinier. » Et ce slogan ? « T’es cul c’est de l’herbe. » Allez! Apportez-le, Bronzi !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le calme de la campagne anglaise est brisé une nuit brutale dans ce thriller intense d’invasion de domicile. Une famille riche en difficulté se réunit dans un manoir pittoresque pour les vacances, ne soupçonnant jamais ce Volker sanguinaire et sadique (Gary Daniels, Les consommables) et son équipage s’attardent aux portes, prêts à les attaquer, les voler et les mutiler à la tombée de la nuit. Mais ils ne comptaient pas sur le paisible jardinier du domaine, Peter Juhasz (Robert Bronzi, Baiser de la mort) , qui doit retourner aux manières sauvages qu’il a apprises en tant que soldat pour sauver la famille. »

Certains acteurs se sont glissés dans un créneau et ont commencé à produire des films qui vous font jurer d’avoir déjà vu celui-ci. Mais non, en fait, il y a une autre fille à sauver par un flic à la retraite en vacances. Je vous regarde, M. Willis. Pour être juste, il a figuré sur ma liste de The Forgivables, lorsqu’il s’est battu avec Maddie Hayes en tant que détective espiègle et dansant, David Addison, dans Clair de lune, mais je crois que nous sommes prêts pour un nouveau tarif.

Ensuite, nous avons un scénario complètement différent lorsque nous considérons Robert Bronzi. Il n’est pas Vanilla Icing nous, affirmant qu’il a écrit « Under Pressure » et l’a renommé « Ice Ice Baby », il considère sa carrière comme un hommage à un homme qui nous manque au cinéma depuis des décennies. Il est flatté par nos comparaisons avec le grand Charles Bronson. Il a même officiellement endossé son surnom, Bronzi, pour saluer !

Il a les références qui étaient exigées des acteurs de l’ère Bronson. Cet homme ne construit pas ses muscles de vanité et ne vérifie pas son Insta toute la journée. Cet homme est charpentier, entraîneur de chevaux, musicien et ancien membre du service militaire. C’est un acteur de formation professionnelle (école de théâtre Maria Mezey à Budapest) ainsi que cascadeur, acrobate et expert en judo. Il parle également plusieurs langues dont l’anglais, l’espagnol et le hongrois.

Son curriculum vitae est celui dans lequel Bronson se serait senti comme chez lui. De l’enfer au Far West, Il était une fois à Deadwood, Baiser de la mort, son dernier Escape From Death Block 13, Crie au chaos, et il en a un dans les travaux appelé Soldats loups. Nous avons vraiment besoin de ces détails de l’intrigue, Dreamfilms GMBH Productions. J’ai raté le grisonnant, ne mâchant aucun mot, m’occupant des personnages commerciaux pour lesquels l’ère des années 70 était célèbre. Continuez à venir, M. Bronzi !

Le jardinier est réalisé par Scott Jeffrey et écrit par Ben Demaree. Prenez le pop-corn et posez le râteau. Robert Bronzi s’en occupe. Le jardinier est disponible en numérique, à la demande et en DVD le 28 décembre 2021.

Sujets : Le jardinier