La bande-annonce du gâteau d’anniversaire: Val Kilmer et Ewan McGregor vont gangster dans un thriller rempli d’étoiles

Les films de gangsters ont toujours apporté des retours décents et un prochain film indépendant Le gâteau d’anniversaire va probablement continuer la tendance. La première bande-annonce du film est sortie récemment, et tous ceux qui sont toujours portés disparus Les Sopranos verra probablement quelques visages familiers parmi les stars.

Le film est le premier réalisateur de Jimmy Giannopoulos et des stars Shiloh Fernandez dans le rôle principal de Gio, qui se voit confier la tâche apparemment facile d’aller à une célébration commémorative marquant le 10e anniversaire de la mort de son père dans des circonstances mystérieuses et d’emporter avec lui le gâteau d’anniversaire titulaire.

L’histoire se déroule sur une seule nuit et semble prendre bon nombre de ses repères de Martin Scorsese, se terminant par un mélange de Goodfellas se rencontre Après des heures. L’intrigue voit Gio assister à un meurtre alors qu’il se rendait à la fête, ce qui le voit obligé d’accepter la mort de son père et la vérité derrière ce qui lui est vraiment arrivé. Bien que la prémisse du film soit suffisante pour garder la plupart des gens intrigués, ce qui est encore plus impressionnant, c’est la liste des acteurs dirigée par Fernandez, massivement sous-estimé.

Val Kilmer apparaît comme l’oncle de Gio, le chef de la mafia qui organise la fête, et Ewan McGregor stars en tant que prêtre Father Kelly, tandis que d’autres stars incluent Penn Badgley, Aldis Hodge et Ashley Benson, ainsi que l’ancien Sopranos acteurs Lorraine Bracco et Vincent Pastore.

Il y a toujours eu une place pour la mafia dans les films et à la télévision, revenant directement aux films de James Cagney des années 30 et atteignant un sommet dans les années 70 avec The Parrain et ses suites ultérieures. Les années 80 ont vu Scorsese commencer à faire des films de gangsters mémorables, menant à son offre de 1990 de Goodfellas. Le tournant du siècle a vu la mafia attirer un tout nouveau public avec Les Sopranos devenant un énorme succès pour HBO.

Suite à cela, le genre a semblé tomber un peu à plat, luttant pour sortir de la Sopranos‘ombre jusqu’aux dernières années, qui ont vu de nombreuses sorties qui ont dépouillé le glamour qui faisait autrefois partie du package avec des films comme Scarface. Scorsese L’Irlandais, qui a réuni le gangster Holy Trinity de Robert DeNero, Al Pacino et Joe Pesci, a été un énorme succès pour Netflix, tandis qu’un certain nombre d’autres entreprises notables dans le monde sombre du crime ont été La goutte et Conduire. De la bande-annonce, on dirait Le gâteau d’anniversaire suit cette route sombre et graveleuse de drames policiers sous-estimés et pour la plupart sous-estimés.

Avec des rebondissements attendus en nombre, la bande-annonce nous donne le sentiment que Gio est sur le point d’être pris dans les attentions de nombreux personnages de l’histoire, qui semblent tous avoir une sorte de motif caché et une raison sournoise d’être impliqué dans le famille. Jimmy Giannopoulos a réuni un casting brillant, avec de nombreuses références et hommages aux films et séries mafieux du passé, et un réalisme dans sa cinématographie qui vous entraîne, Le gâteau d’anniversaire pourrait bien s’avérer être l’un des tubes outsiders de l’année lorsqu’il arrivera dans les salles et à la demande le 18 juin.