La bande-annonce du film Uncharted tombe-t-elle cette semaine? Tom Holland partage une mystérieuse allumeuse

Obtenons-nous le Inexploré bande-annonce du film cette semaine? Nous pourrions en effet recevoir très bientôt l’une de nos premières grandes bandes-annonces de films de l’année, si nous lisons entre les lignes d’un nouveau tweet de l’acteur Tom Holland. La star a tease que quelque chose allait arriver le 14 janvier et, en regardant son ardoise à venir, il est plus logique que cela soit lié à son tour de Nathan Drake dans l’adaptation du jeu vidéo tant attendue.

14/01/21 😏 – Tom Holland (@ TomHolland1996) 12 janvier 2021

Tom Holland s’est rendu sur Twitter pour partager sa mystérieuse allumeuse qui se compose d’une date, « 14/01/21 », et d’un emoji au visage souriant. Il est facile de lire ceci comme « quelque chose de grand arrive jeudi ». Donc, cela nous laisse avec la question de savoir ce qu’est ce quelque chose. La Hollande est la star de la Homme araignée franchise et Spider-Man 3 est en train de filmer. Bien sûr, ça pourrait parler de la prochaine aventure Marvel de Peter Parker. Bien que cela semble peu probable car la production est toujours en cours. Il pourrait aussi s’agir de son nouveau film avec les frères Russo, Cherry, qui arrive cette année. Mais nous avons déjà eu une bande-annonce pour le drame récemment.

Par processus d’élimination, cela nous laisse avec Inexploré. Le tournage s’est terminé sur l’adaptation de la populaire série de jeux vidéo en octobre de l’année dernière. Le film a passé des années dans l’enfer du développement et a finalement commencé à tourner à un moment inopportun, tout comme Hollywood était aux prises avec des fermetures provoquées par des problèmes de santé et de sécurité. Pourtant, le projet apparemment condamné a réussi à atteindre la ligne d’arrivée et est désormais positionné par Sony comme un blockbuster estival. Cela étant, la sortie d’une bande-annonce cette semaine aurait beaucoup de sens.

Inexploré, sous forme de jeu vidéo, lancé en 2007. La série suit le chasseur de trésors Nathan Drake et son fidèle compagnon, Sully. Une série de trois suites, ainsi qu’une préquelle, ont suivi. Sony a rapidement tenté de transformer la popularité du jeu en film, avec divers cinéastes et stars attachés au fil des ans. Mark Wahlberg, qui joue Sully aux côtés de Tom Holland, était à un moment donné attaché à jouer Drake lui-même. David O. Russell, Travis Knight et Dan Trachtenberg ne sont que quelques-uns des réalisateurs qui allaient et venaient avant que le film ne se lève enfin. Ruben Fleischer (Venin, Zombieland: double pression) est l’homme qui a atterri dans le fauteuil du réalisateur.

Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle complètent l’ensemble principal. Les détails du tracé du film restent secrets. Ce que nous savons avec certitude, c’est que Sony a choisi un acteur plus jeune pour le rôle principal dans l’espoir que cela se transforme en une franchise qui peut fonctionner pendant de nombreuses années. Mais n’allons pas trop vite. Nous comprendrons peut-être mieux à quel point cela est plausible si et quand la bande-annonce tombe jeudi. Nous nous assurerons de vous apporter la remorque dès qu’elle sera disponible. Inexploré devrait sortir en salles le 16 juillet 2021. Vous pouvez consulter le post de Twitter de Tom Holland Compte.

