La bande-annonce du film Uncharted est enfin là

Abonnez-vous à Push Square sur

Tout le monde, le moment est enfin venu : le Inexploré la bande annonce du film est ici. On a l’impression que nous écrivons sur ce projet depuis une éternité, et pendant la majeure partie de la vie de ce site Web, ce n’était qu’une chimère (et était farouchement opposé par nombre de nos lecteurs les plus fidèles). Mais en ce moment, ici en octobre 2021, le Inexploré le film est une réalité. Il sortira dans les cinémas le 11 février 2022 au Royaume-Uni et le 18 février 2022 aux États-Unis.

Et tu sais quoi? La bande-annonce est en fait assez bonne. N’étaient pas entièrement vendu sur tout encore, cependant. Nous aimons Tom Holland mais son interprétation de Nathan Drake semble peut-être un peu trop innocente ici, et l’absence totale de la « stache » de Sully est toujours frustrante. Mais en fin de compte, ce film essaie d’être son propre truc, et nous sommes prêts à lui donner une chance à l’arrière de cette séquence solide.

Que pensez-vous de cette remorque? Pouvez-vous croire que cela arrive enfin? Donnez-nous votre meilleur « oh merde » dans la section commentaires ci-dessous.