La bande-annonce du film South Park montre que Kyle et Stan ont tous grandi à l’âge adulte

Tout le monde meurt d’envie de voir l’émission légendaire dépeindre la vie après la pandémie de coronavirus et il semble que les créateurs Matt Stone et Trey Parker ne regardent pas seulement dans l’avenir immédiat.

Le teaser du film Paramount+ montre Kyle et Stan à l’âge adulte et leur ville du Colorado regorge de citoyens pratiquant l’hoverboard.

Nous voyons également l’annonce de Stan Randy comme un homme beaucoup plus âgé et maintenant il ressemble au grand-père de Stan.

On ne sait pas comment les futurs moi de Stan et Kyle sont impliqués dans l’intrigue, il semble donc que nous devrons attendre et voir.

McCarthy a déclaré dans un communiqué : « Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central.