La bande-annonce du film Mortal Kombat arrivera enfin en février

L’attente du premier Combat mortel la bande-annonce vient d’être beaucoup plus courte. Il a été confirmé que les premières images du prochain film de jeu vidéo devraient arriver en février. Cela signifie que dans quelques semaines, voire quelques jours, nous aurons enfin une meilleure idée de ce à quoi nous attendre du redémarrage classé R, qui fera son chemin vers les cinémas et HBO Max comme l’un des rares grands films à encore arriver dans la première moitié de 2021.

New Line Cinema, derrière le studio Warner Bros. Combat mortel, a partagé les premières photos du prochain redémarrage, qui a récemment été mis en ligne. Dans la section des commentaires de l’article, un fan s’est enquis du trailor et du moment où nous pourrions le voir. En réponse, le studio a répondu: « Février! » Alors là vous l’avez. Bien qu’aucune date précise n’ait été révélée, nous savons que les images arriveront dans les 28 jours qui englobent le mois de février. Planifiez en conséquence.

Les images nous ont donné un avant-goût de ce qui est à venir dans l’adaptation de la populaire série de jeux vidéo, mais beaucoup reste mystérieux. Les cinéastes ont promis à plusieurs reprises qu’il serait classé R et que les décès, un aliment de base des jeux, seraient inclus. Mais voir des images réelles sera la clé ici. Est-ce que cela peut être l’un des rares films de jeux vidéo à faire les choses correctement? L’original 1995 Combat mortel film était l’une des premières tentatives d’Hollywood pour amener un jeu vidéo sur grand écran. Dans les années qui ont suivi, très peu ont vraiment réussi. Mais des progrès majeurs ont été accomplis avec des succès tels que Détective Pikachu et Déchaînement. Peut-être de manière encourageante, ceux-ci ont également été produits par Warner Bros.

Combat mortel se concentrera sur un tout nouveau personnage, un combattant MMA nommé Cole Young joué par Lewis Tan. Mais n’ayez pas peur, car de nombreux personnages familiers des jeux seront également disponibles. Le casting comprend Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub- Zero et Hiroyuki Sanada dans le rôle de Hanzo Hasashi / Scorpion. Pour compléter l’ensemble principal, il y aura Max Huang dans Kung Lao, Sisi Stringer dans Mileena, Matilda Kimber dans Emily Young et Laura Brent dans Allison Young. Simon McQuoid fait ses débuts en tant que réalisateur, avec James Wan (Aquaman, La conjuration) à bord en tant que producteur.

WarnerMedia publie l’intégralité de son ardoise de films 2021 à la fois dans les cinémas et sur HBO Max, comme ils l’ont fait récemment avec Wonder Woman 1984. Même si la décision a été accueillie avec beaucoup de contrecoup, la société est restée fidèle à sa décision. Pour les fans, cela signifie qu’ils auront le choix de voir Combat mortel dans les salles de cinéma ou regardez-le à la maison sur HBO Max à son arrivée le 16 avril. Vous pouvez consulter le message original sur le compte Instagram de New Line Cinema.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Streaming