La bande-annonce du film Johnny Depp contre Amber Heard recrée le procès hollywoodien du siècle

La bande-annonce officielle est sortie pour Prise à chaud : le procès Depp/Heard. Parce que le procès largement regardé avait généré tant de publicité pendant les six semaines où il a été télévisé, c’est quelque chose que beaucoup ont appelé « le procès hollywoodien du siècle ». Impliquer Johnny Depp et Ambre Entendu tous deux se poursuivant au milieu d’allégations de violence domestique et d’abus, le procès s’est finalement conclu avec le jury se rangeant fortement en faveur de Depp … mais ont-ils pris la bonne décision? Les deux côtés de l’histoire sont explorés dans le nouveau film, comme vous pouvez le voir en regardant la bande-annonce ci-dessous.





Un film original Tubi de MarVista Entertainment de Fox Entertainment, Prise à chaud : le procès Depp/Heard est évidemment basé sur le procès controversé en diffamation qui a pris d’assaut le monde entier pendant six semaines. Des acteurs ont été amenés à jouer des personnages clés du procès, dont Mark Hapka (Parallèles) comme Johnny Depp, Megan Davis (Seul dans le noir) comme Amber Heard, Melissa Marty (Station 19) en tant qu’avocate de Depp, Camille Vasquez, et Mary Carrig (Loi et ordre : véritable crime) en tant qu’avocate de Heard, Elaine Bredehoft.

Guy Nicolucci (Le spectacle quotidien) a écrit le film réalisé par Sara Lohman (Secrets dans les bois). Les producteurs exécutifs incluent Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer et Fernando Szew. Autumn Federici et Kristifor Cvijetic ont produit pour The Ninth House.





Pourquoi ce film sort-il si tôt ?

Il peut sembler que le procès vient de se terminer pour beaucoup, et qu’un film basé sur celui-ci sort déjà peut sembler surprenant pour certains. La raison pour laquelle cela se produit est que les dirigeants de Tubi voulaient frapper le fer alors qu’il était chaud, pour ainsi dire. Le procès générant tant de publicité, des plans ont été rapidement mis en place pour transformer les événements du procès en film. Le film lui-même a ensuite été accéléré et il sera désormais disponible en streaming quelques mois seulement après la fin du fiasco télévisé.

« Prise à chaud : le procès Depp/Heard est l’un des nombreux films originaux opportuns et culturellement pertinents issus de notre partenariat en expansion et de la liste de films produits en collaboration avec Tubi », a déclaré Hannah Pillemer, vice-présidente exécutive des affaires pour MarVista, dans un communiqué lors de l’annonce du film. « Connecter les téléspectateurs à des histoires avec ce genre de monnaie sociale et d’actualité fait de les regarder un must pour tout fan de culture pop ou de drame de célébrités. »

Le directeur du contenu de Tubi aurait également déclaré que le film avait été développé rapidement pour « capturer une vision opportune d’une histoire qui est devenue une partie de l’air du temps culturel, peignant une image unique de ce que des millions de personnes ont regardé jouer dans les gros titres cet été ».

Prise à chaud : le procès Depp/Heard sera disponible en streaming gratuitement sur Tubi à partir du 30 septembre 2022. Pendant ce temps, la bataille juridique n’est pas encore complètement terminée, car Depp et Heard ont officiellement fait appel du verdict. Reste à savoir si quelque chose change en conséquence.