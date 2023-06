La bande-annonce du film d’horreur Natty Knocks avec Robert Englund est sortie

La remorque pour Natty frappe, réalisé par Dwight H. Little, est sorti. Le film raconte l’histoire d' »une baby-sitter d’une petite ville et les enfants dont elle s’occupe luttent pour survivre à un tueur en série nommé Abner Honeywell ». Le film met en vedette trois légendes de l’horreur. Bill Moseley, Danielle Harris et Robert Englund.







Dans le passé, Little a travaillé avec Harris sur Halloween 4 : Le retour de Michael Myers, où l’acteur avait son rôle d’évasion en tant que Jaime Lloyd. Little a également travaillé avec Englund sur une adaptation plus centrée sur l’horreur de Le fantôme de l’Opérasorti en 1989, et un épisode de Les cauchemars de Freddy. Ce dernier était animé par Freddy Kruger, le rôle le plus célèbre d’Englund.

Natty frappe Ce n’est pas non plus la première fois que Harris travaille sur le même film avec ses coéquipiers. Elle et Englund ont travaillé sur le premier Légendes urbaines film en tant que Tosh Guaneri, le colocataire gothique du personnage principal, et le professeur William Wexler, qui enseigne les légendes urbaines, respectivement. Harris et Mosely ont travaillé sur Blood Night : La Légende de Mary Hatchet comme Alissa, une lycéenne, et Graveyard Gus, un personnage dans la même veine que Crazy Ralph (Walt Gorney) de vendredi 13.

La bande-annonce du film nous a été fournie par Bloody Disgusting et offre un aperçu plus approfondi du film, comme l’origine du titre. On entend une comptine qui va comme ceci :

« Elle dort avec les vers sous terre Nous nous sommes assis dehors, n’avons pas fait de bruit Natty frappe neuf fois Natty frappe neuf fois Ne réponds pas à ta porte, fermez tous vos stores Cache-toi sous ton lit Ou elle t’arrachera la tête. »

Natty Knocks est une histoire d’horreur classique

Benjamin Olson a écrit le scénario de Natty Knocks. Les autres membres de la distribution sont Charlotte Fountain-Jardim (La merveilleuse Mme Maisel), Thomas Robie (Insidieux : la dernière clé), Noen Pérez (Grâce et Frankie)et Jason James Richter (Sauvez Willy). Comme indiqué dans Variety, les producteurs exécutifs du film sont Amit Sarin et Vineesha Arora Sarin, tandis que les producteurs sont Jason Richer et Sandy Little.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux que notre thriller indépendant Natty frappe a trouvé une maison parfaite avec Vertical. Vertical fait de grandes choses avec la distribution indépendante, et nous avons hâte que le public voie le film divertissant que nos talentueux acteurs et réalisateurs ont livré », ont déclaré les producteurs.

Tony Piantedosi, Vertical SVP of Acquisitions, a négocié l’accord pour acquérir les droits de Natty Knocks en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que Jordan Dykstra de Film Bridge International a négocié au nom du film lui-même. Natty frappe aura une sortie jour et date le 21 juillet.