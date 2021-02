La bande-annonce du Falcon and the Winter Soldier bat les records de visionnage du Super Bowl

C’est vrai. La bande-annonce du Faucon et du Soldat de l’Hiver écrasée super Bowl affichage des notes dimanche dernier. La prochaine série Disney + est l’un des projets les plus attendus de l’année, et la nouvelle bande-annonce bourrée d’action a encore élevé la barre de l’excitation. Tandis que WandaVision a été un mystère à combustion lente, Le faucon et le soldat de l’hiver semble être davantage une offre traditionnelle de l’univers cinématographique Marvel, du moins en fonction des courtes quantités de séquences que nous avons vues jusqu’à présent.

Le faucon et le soldat de l’hiver la bande-annonce a été regardée plus de 125 millions de fois dans les 24 heures qui ont suivi super Bowl. Selon Deadline, ce nombre est composé de numéros de streaming et de spots combinés. Pour mettre cela en perspective, La montée de Skywalker La bande-annonce a reçu 111 millions de vues après ses débuts à Célébration de Star Wars en 2019. WandaVision a reçu 53 millions de vues après le lancement de sa bande-annonce lors des Emmys en septembre, qui était le précédent record pour une série en streaming. Le faucon et le soldat de l’hiver est désormais le grand gagnant en termes d’émissions en streaming et de vues de bandes-annonces.

Si cela ne suffisait pas, Le faucon et le soldat de l’hiver est devenu le cinquième le plus recherché super Bowl un d. Il a accompli cet exploit dans les cinq minutes suivant sa diffusion pendant le grand match. Les publicités dans le top dix proviennent normalement de marques, et pas généralement de bandes-annonces, c’est donc une autre victoire pour Marvel Studios, qui se prépare à lancer une tonne de nouveaux projets dans un proche avenir. La prochaine série Disney + a également immédiatement commencé à suivre les tendances des médias sociaux après sa chute, ce qui, selon Google, provenait principalement du bouche à oreille.

Cette année super Bowl commandait 5,5 millions de dollars 30 secondes de temps d’antenne. Le prix n’a cessé d’augmenter au fil des ans et de nombreux annonceurs ont décidé de faire don de leur argent pour lutter contre la pandémie cette année. Cela étant dit, il y avait encore beaucoup d’annonces payantes, 89 au total. Le faucon et le soldat de l’hiver a généré six fois plus de recherche que n’importe quelle autre annonce publiée pendant le jeu. Tandis que le super Bowl est toujours énorme en termes d’audience, les fans de MCU se connectent souvent juste pour voir si le studio tease quoi que ce soit, puis changent rapidement de chaîne.

Le faucon et le soldat de l’hiver devrait sortir le 19 mars, exclusivement sur Disney +. L’émission se composera de six épisodes, que l’on pense être plus longs. WandaVision est actuellement en streaming avec une durée d’exécution plus courte et plus d’épisodes. Les fans de MCU ont été déchirés sur le calendrier de sortie hebdomadaire, principalement parce que les épisodes sont si courts. C’est la même chose que Guerres des étoiles les fans sont tombés sur The Mandalorian. Quoi qu’il en soit, les deux émissions ont reçu une tonne d’attention avec des chiffres de streaming record. Deadline a été le premier à faire rapport sur Le faucon et le soldat de l’hivernouveau record de streaming.

