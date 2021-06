La bande-annonce du documentaire Roadrunner plonge dans la vie de l’icône culturelle Anthony Bourdain

Anthony Bourdain fait l’objet d’un nouveau documentaire qui permettra aux fans de voir une autre facette de la défunte personnalité de la télévision. Appelé Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain, le film vient du réalisateur oscarisé Morgan Neville (20 pieds de la célébrité,Ne seras-tu pas mon voisin ?). Il sortira en salles le mois prochain avec l’aimable autorisation de Focus Features, et la bande-annonce officielle vient d’être mise à disposition pour être regardée en ligne. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Des images jamais vues auparavant par les fans seront présentées dans le document. Cela comprend une vidéo de Bourdain au début de sa carrière dans les premières cuisines dans lesquelles il a travaillé, ainsi qu’une exploration de ses expériences dans l’écriture de son livre à succès. Cuisine Confidentiel. Des aperçus de certains de ses premiers voyages sont également mis en évidence. Comme ses amis l’expliquent dans le film, Antoine Bourdain était aussi quelqu’un qui était bien plus qu’un simple chef et documentariste, car il s’efforçait également d’être un grand être humain dans la vie.

Une logline pour le doc se lit comme suit : « Ce n’est pas où vous allez. C’est ce que vous laissez derrière vous. Chef, écrivain, aventurier, provocateur : Anthony Bourdain a vécu sa vie sans vergogne. Roadrunner :Un film sur Anthony Bourdain est un regard intime et en coulisse sur la façon dont un chef anonyme est devenu une icône culturelle de renommée mondiale. Ce regard sans faille sur Bourdain se répercute sur sa présence, dans sa propre voix et dans la façon dont il a marqué de manière indélébile le monde qui l’entoure. »

Bien que le film se souvienne des bons moments, il ne semble pas qu’il y aura de dissimulation de la malheureuse façon dont nous avons perdu Bourdain. À l’été 2018, Bourdain s’est suicidé lors d’un tournage en France d’un épisode de Pièces inconnues. Nous ne saurons jamais ce qui a amené Bourdain à prendre cette décision dans les derniers instants de sa vie, et la nouvelle incroyablement choquante a laissé les fans du monde entier complètement abasourdis. Peut-être que le nouveau doc ​​jettera un nouvel éclairage sur le chemin sombre emprunté par Bourdain qui a conduit à sa disparition prématurée.

« Il est absolument la dernière personne au monde dont j’aurais jamais rêvé qu’il ferait quelque chose comme ça », a déclaré la mère de Bourdain au New York Times en 2018. « Il avait tout. Le succès au-delà de ses rêves les plus fous. L’argent au-delà de ses rêves les plus fous. » Dans l’article du Times, Mme Bourdain a également révélé que l’ami proche de son fils, Eric Ripert, lui avait dit qu’Anthony avait « été de mauvaise humeur ces derniers jours ».

Il y a eu un immense élan de soutien lorsque la nouvelle de la mort de Bourdain a été annoncée. Les restaurateurs et les chefs qui avaient été aidés par Bourdain à un moment donné de sa carrière l’ont crédité d’avoir aidé leurs entreprises à prospérer. Les fans de ses différents travaux télévisés se sont également rendus en masse sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et leur choc. C’est une mort de célébrité qui ne plaît toujours pas du tout aux fans, compte tenu de son succès et de son bonheur.

Roadrunner :Un film sur Anthony Bourdain devrait être publié par Focus Features le 16 juillet. La nouvelle bande-annonce du film nous vient de Focus Features sur YouTube.