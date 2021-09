La bande-annonce du documentaire Insane Clown Posse plonge dans les États-Unis de la folie

A la veille de sa première mondiale au festival de genre Fantastic Fest, Strike Back Studios a acquis les droits de distribution américains de Les États-Unis de la folie, le documentaire scandaleux sur les droits du premier amendement mettant en vedette Violent J d’Insane Clown Posse, Shaggy 2 Dope, et leur million de fans inconditionnels (appelés Juggalos) qui ont été classés comme une organisation de gangs par le FBI. Découvrez la bande-annonce folle!

Le film est réalisé par Tom Putnam et Brenna Sanchez, les cinéastes primés à l’origine du documentaire à succès Brûler et produit par leur société TBVE Films et avec Public House Films en association avec Hideout Pictures et Realization Films. Le film sera présenté en première mondiale au Fantastic Fest à Austin le 28 septembre à 18h30 au South Lamar Alamo Drafthouse. Cela sera suivi par Strike Back Studios en partenariat avec Fathom Events pour une première nationale exclusive dans les salles le 26 octobre. Cet événement exclusif d’une nuit comprendra également une séquence de 20 minutes, jamais vue auparavant, du concert Insane Clown Posse.

Dans le film « Le groupe le plus détesté du monde », des rappeurs notoires Groupe de clowns fous, se retrouvent comme des guerriers involontaires pour le premier amendement après avoir affronté le FBI à la suite de la classification d’un million de leurs fans en tant que membres de gangs. Avec l’aide de l’ACLU, qui a déposé une plainte fédérale contre le FBI, le groupe se bat pour découvrir les raisons de la désignation et est retiré de la liste des gangs alors que leurs fans commencent à perdre leur emploi, font placer leurs enfants en détention préventive, et risquent la prison – tout cela à cause de leurs goûts musicaux.

« Notre objectif est de faire découvrir au public notre propre rythme de découverte au cours des sept années que nous avons filmées avec ICP, leurs fans, leurs avocats et les agences gouvernementales qui les poursuivent », a déclaré le producteur/réalisateur Tom Putnam.

« Les vastes archives d’ICP de clips vidéo, de films personnels, de documentaires et de longs métrages sont également superposées tout au long de notre film, nous aidant à peindre une histoire unique de deux décrocheurs du secondaire qui ont réalisé leur propre rêve américain tout en amenant les gens à faire le tour pendant les sept années, nous avons filmé ICP et leurs fans alors qu’ils se battent pour leur vie contre le FBI. »

Noor Ahmed, président de Strike Back Studios, a déclaré : « Après avoir formé Strike Back il y a un peu plus d’un an, nous avons pu faire partie de documentaires et de longs métrages incroyables cette année, mais voyez Les États-Unis de la folie comme notre sortie signature de 2021. Ayant grandi à moins d’une heure au sud de Detroit, la ville natale d’ICP dans les années 90, j’ai été témoin de leur ascension vers la gloire et l’influence. Je suis fier de faire partie de la lutte contre la persécution de tout groupe par les forces de l’ordre. »

Les États-Unis de la folie aura sa première mondiale au Fantastic Fest le 28 septembre. Vous pouvez voir l’histoire du duo hip hop de Detroit, Violent J (Joseph Bruce) et Shaggy 2 Dope (à l’origine 2 Dope ; Joseph Utsler) avec l’aimable autorisation de Fathom Events, projeté sur des centaines d’écrans dans tout le pays le 26 octobre.

