La bande-annonce du documentaire de John McAfee sur Netflix montre des images inédites du millionnaire du logiciel mort

Des images inédites du programmeur informatique John McAfee sont révélées dans un prochain documentaire qui plonge dans son « monde sauvage ».

McAfee était surtout connu pour son logiciel antivirus du même nom, qu’il a créé en 1987 après avoir travaillé dans des entreprises telles que la NASA, Xerox et Lockheed Martin, et finalement vendu à Intel.

Le nouveau documentaire de Netflix promet de jeter un œil à son succès, mais aussi à la controverse et au chaos qui ont enveloppé sa vie dans les années qui ont suivi.

En 2012, le voisin de McAfee a été assassiné au Belize et le pionnier du logiciel a invité une équipe de tournage avec lui alors qu’il partait en fuite.

Courir avec le diable : Le monde sauvage de John McAfee suit l’entrepreneur alors qu’il tentait d’échapper à ceux qui tentaient prétendument de le capturer, courant dans la forêt tropicale bélizienne, les jungles du Guatemala et à travers les Bahamas.

Netflix promet de révéler « l’ascension et la chute du magnat du logiciel », qui a passé une partie de son temps à bord d’un méga-yacht et a voyagé avec des armes à feu, de la drogue et de l’alcool.

John McAfee a été retrouvé mort en prison en 2021. Crédit : Alamy

Les détails de son parcours ont été rendus disponibles grâce à l’accès à des centaines d’heures de séquences inédites ainsi qu’aux comptes rendus détaillés de certaines des personnes les plus proches de McAfee.

En 2019, McAfee a affirmé qu’il n’avait pas payé d’impôts sur le revenu aux États-Unis depuis huit ans pour des raisons idéologiques et qu’il s’était éloigné des États-Unis pour éviter un procès.

Il a rencontré sa femme, Janice McAfee, alors qu’il était en fuite, mais le créateur de l’antivirus a finalement été arrêté à Barcelone et a affirmé plus tard avoir simulé deux crises cardiaques afin de gagner du temps pour que son avocat dépose des appels. En 2021, la haute cour espagnole a accepté d’extrader McAfee vers les États-Unis.

Quelques jours plus tard, McAfee a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à l’âge de 75 ans.

John McAfee est connu pour son logiciel antivirus. Crédit : Netflix

Avant sa mort, Janice a écrit sur Twitter : « Maintenant, les autorités américaines sont déterminées à faire mourir John en prison pour faire de lui un exemple pour avoir dénoncé la corruption au sein de leurs agences gouvernementales… Il n’y a aucun espoir qu’il ait jamais un procès équitable en Amérique. »

Dov Freedman, co-fondateur du producteur de documentaires Curious Films, a commenté : « Courir avec le diable : le mot sauvage de John McAfee est une histoire qui dure depuis plus de 10 ans, c’est une histoire plus étrange que la fiction comme aucune autre, à propos d’un homme puissant qui a vécu sa vraie vie comme si c’était un film hollywoodien à indice d’octane élevé – et les conséquences que cela a pour ceux le plus proche de lui. »

« Nous sommes incroyablement fiers de raconter cette histoire extraordinaire pour la première fois pour Netflix », a-t-il ajouté.