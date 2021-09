La bande-annonce du documentaire de Jeen-Yuhs emmène l’histoire de Kanye West sur Netflix

Netflix a récemment annoncé une tonne de nouveaux contenus et projets à venir sur le service de streaming. L’un des documentaires sera consacré à Kanye West et nous avons un nouveau clip à partager avec vous. Netflix a annoncé la sortie d’un nouveau documentaire en plusieurs parties sur Kanye West, partageant une bande-annonce pour le projet dans le cadre de son énorme événement pour les fans de Tudum. Le nouveau film, intitulé Jeen-Yuhs, a été acquis pour 30 millions de dollars et est en préparation depuis 21 ans. Ce documentaire présentera des images rares et inédites de West, y compris des vidéos personnelles et des images des coulisses de lui en studio. Jeen-Yuhs arrive sur le site de streaming en 2022, mais Netflix n’a pas encore spécifié de date de sortie.

Jeen-Yuhs a été créé par les cinéastes Clarence « Coodie » Simmons et Chike Ozah (alias Coodie & Chike), qui dirigent la société Creative Control. Le couple a également dirigé le Kanye West Visuel « Through the Wire », ainsi que la troisième version de la vidéo « Jesus Walks ». Creative Control produira le document aux côtés de Time Studios. West ne serait pas impliqué de manière créative dans le projet, mais il a permis à Coodie & Chike de le filmer pendant plus de deux décennies.

Billboard a signalé pour la première fois que le documentaire avait été acheté par Netflix en avril. Ci-dessous, regardez le premier clip de Jeen-yuhs, les docuseries sans précédent de Netflix sur West, mettant en vedette Kanye rappant avec Yasiin Bey (anciennement connu sous le nom de Mos Def).

« Filmé sur deux décennies, Jeen-yuhs est un portrait intime et révélateur de l’expérience de Kanye, mettant en valeur à la fois ses jours de formation en essayant de percer et sa vie aujourd’hui en tant que marque et artiste mondiale », a récemment déclaré Netflix dans un communiqué sur le film.

Une autre source a déclaré à Billboard que Simmons filmait West depuis les années 1990 à Chicago, et que leur relation est l’épine dorsale de la série documentaire, qui racontera l’histoire de l’ascension du rappeur et producteur vers le succès et l’impact de la célébrité sur lui aussi hip- l’impact du houblon sur la culture populaire et l’évolution de la relation du monde avec la célébrité. Inutile de dire que tout ce qui concerne Kanye West attirera beaucoup d’attention et Netflix l’espère après avoir dépensé autant d’argent pour la série. Par exemple, West a fait la une des journaux lorsqu’il a demandé à changer légalement son nom en « Ye ».

En parlant d’argent, Kanye West n’est pas étranger lorsqu’il s’agit de rapporter des dollars. Tel que rapporté par le New York Post, le long déploiement de West Donda à lui seul a rapporté des millions. de l’ouest Donda Les soirées d’écoute cet été ont connu un succès incroyable, lui rapportant 12,7 millions de dollars. Le nouvel album de Yeezy est en tête du classement avec la semaine de vente la plus importante de tous les albums cette année, gagnant 309 000 unités d’album équivalentes pour la semaine se terminant le 2 septembre, selon Billboard. Ces chiffres comprennent 357,4 millions de flux à la demande et 37 000 en ventes pures.

Quoi que vous pensiez de lui, il sait comment l’apporter et cette nouvelle série ne sera qu’un autre succès pour West et maintenant Netflix le verra également une fois qu’il commencera à diffuser. Alors qu’est-ce que tu en penses? Regarderez-vous ce nouveau regard sur la vie et la carrière de Kanye ? Laissez vos commentaires ci-dessous et assurez-vous de nous suivre pour toutes les dernières nouvelles. C’était l’une des nombreuses annonces de l’événement TUDUM.

Sujets : Netflix, TUDUM