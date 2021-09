La bande-annonce du documentaire de James Bond revisite la course de Daniel Craig en 007

Revivez le voyage du temps de Daniel Craig en tant que 007 dans Être James Bond, le nouveau documentaire qui sortira bientôt sur Apple TV. Après de nombreux retards importants, le 25 Lier film, Pas le temps de mourir, devrait sortir en salles en octobre, avec la cinquième et dernière représentation de Craig dans le rôle. Du début jusqu’à la fin, Être James Bond fournit un aperçu des coulisses de la course de l’acteur en tant que 007, et vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous pour un aperçu.

« Je pense que j’ai été submergé » Daniel Craig peut être entendu dire dans la bande-annonce, parlant du succès remporté par James Bond. « Mon monde avait basculé. Mais je suis incroyablement fier et je suis incroyablement chanceux de le faire. »

Craig est apparu pour la première fois dans le rôle emblématique en 2006 Casino Royale, qui a établi le nouveau record à l’époque comme le plus James Bond film. L’acteur reprendrait le rôle pour la suite de 2008 Quantum de Consolation, à ce stade fermement établi comme le nouveau visage de James Bond. Il s’adapterait dans le smoking pour Chute du ciel en 2012 et Spectre en 2015, et à l’époque, il envisageait de raccrocher avec une série de quatre films. Il a même dit à l’époque qu’il préférait « couper [his] poignets » que de jouer à nouveau à Bond.

Finalement, Craig en viendrait à changer d’avis sur cette décision. Il a depuis expliqué que c’est parce qu’il s’est rendu compte que son incarnation de Bond n’avait pas exactement une fermeture appropriée. Avec Pas le temps de mourir, Craig a eu l’occasion de terminer sa carrière dans le rôle d’une manière qui lui est plus satisfaisante en tant qu’acteur arrivant à la fin de ce voyage. Heureusement, il sent qu’il a fait son travail et est maintenant prêt à dire au revoir avec la sortie de Pas le temps de mourir.

« Cela ne sert à rien de s’excuser, mais c’était deux jours après la fin du tournage du dernier film », a déclaré Craig plus tard à Stephen Colbert à propos du commentaire coupant le poignet. « Je suis allé directement à une interview et quelqu’un a dit: » En feriez-vous une autre?’ Et je suis allé, ‘Non.’ Et au lieu de dire quelque chose avec style et grâce, j’ai donné une réponse vraiment stupide. »

Dans une interview séparée avec Empire, Craig a ajouté plus tard: « Si cela avait été le cas, le monde aurait continué comme d’habitude, et j’aurais été parfaitement bien. Mais d’une manière ou d’une autre, il nous semblait que nous devions terminer quelque chose. Si je ‘ je l’ai laissé à Spectre, quelque chose à l’arrière de ma tête aurait été : ‘J’aurais aimé en faire un de plus.’ J’ai toujours eu une sorte d’idée secrète sur tout ça dans ma tête, et où je voulais l’emmener. Et Spectre n’était-ce pas. Mais on a l’impression que c’est le cas. »

Être James Bond commence à diffuser sur l’application Apple TV à partir du 7 septembre. Les fans de Craig peuvent alors s’attendre à voir sa dernière performance en tant que James Bond lorsque Pas le temps de mourir sort en salles le 8 octobre aux États-Unis. Les fans devraient probablement profiter du moment car il faudra probablement quelques années avant que la production ne commence le prochain Lier film. La nouvelle bande-annonce de Être James Bond nous vient de James Bond 007 sur YouTube.

