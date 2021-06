La bande-annonce du documentaire Chyna de Vice plonge dans la vie et la mort d’une légende de la WWE

Un nouveau documentaire retraçant la vie et la carrière de la regrettée légende de la WWE Joanie « Chyna » Laurer sera bientôt diffusé sur Vice TV. Séparé des docuseries acclamées du réseau Côté Obscur de l’Anneau, le solo Chyna doc, doublé Vice-versa : Chyna, est prévu pour la première le jeudi 17 juin. Une nouvelle bande-annonce pour le doc de deux heures a également été publiée par le réseau, et vous pouvez la consulter ci-dessous.

« L’ascension et la chute fulgurantes de Joanie, alias Chyna, font partie du drame shakespearien, mais sous tout ce flash, elle était une personne intelligente et sensible qui luttait contre la dépendance », a déclaré la réalisatrice Marah Strauch dans un communiqué. « Ce documentaire donnera aux téléspectateurs une vision intime et non filtrée de son parcours personnel en tant qu’icône de la culture pop et au-delà et racontera avec compassion l’histoire vraie de la dernière année de la vie de Chyna. »

Avant son décès, Chyna travaillait sur un documentaire séparé sur sa tentative de retour à la WWE, en particulier en tant que membre du WWE Hall of Fame. Malheureusement, la pionnière de la lutte féminine est décédée subitement pendant sa production et le projet est resté inachevé. Vice-versa : Chyna comprendra des vidéos exclusives de la dernière année de la vie de Chyna ainsi que des images récupérées du documentaire incomplet.

Le documentaire est entièrement autorisé par la famille de Chyna et comprendra des interviews de sa sœur, Kathy Hamilton, et de sa mère, Jan LaQue. Son ancien fiancé Sean Waltman, qui a lutté à la WWE en tant que 1-2-3 Kid et X-Pac, est également présenté. Diverses personnalités de la lutte figurent parmi les autres personnes interrogées, notamment Mick Foley, Billy Gunn et Vince Russo, tout comme le Dr Drew Pinsky, qui a travaillé avec Chyna sur Réhabilitation de célébrités.

« J’ai participé à ce documentaire parce qu’en tant que maman de Joanie, il était important pour moi d’avoir l’opportunité de raconter ma version de l’histoire », a déclaré LaQue. « Joanie était un être humain formidable non seulement sur le ring mais, plus important encore, au-delà du ring. C’était une personne merveilleuse. L’histoire de Joanie est importante à raconter parce que les gens devraient savoir à quel point l’impact positif de sa vie a eu sur tant d’autres. Sa manière douce, aimante et attentionnée était étonnante malgré le chagrin intérieur et la tristesse qu’elle portait en même temps. »

Catherine Whyte, vice-présidente exécutive et chef de la production de Vice TV, a ajouté : « Vice TV est connue pour son approche intrépide de la narration et pour donner la parole à des histoires que personne d’autre ne fera. L’histoire de Chyna est si puissante – elle était une perturbatrice et une icône. certains ont peut-être préféré que les derniers jours de Chyna restent dans le passé, Vice TV continuera de mettre en lumière les histoires que d’autres ont peur de raconter. »

Connue des fans de la WWE comme « La neuvième merveille du monde », Chyna était l’une des figures les plus connues de « l’ère de l’attitude » de la lutte professionnelle. Lorsqu’elle a été licenciée par l’entreprise dans des circonstances malheureuses, elle a lutté contre la dépendance, comme cela a été montré dans des émissions de téléréalité comme Réhabilitation de célébrités et La vie surréaliste. Avant sa mort, elle avait supplié la WWE de l’introniser au Temple de la renommée, mais elle n’a plus été reconnue par la société qu’après sa mort en 2016.

Vice-versa : Chyna sera diffusé sur Vice TV le jeudi 17 juin à 21 h HNE. Les fans peuvent également regarder de nouveaux épisodes de la série documentaire acclamée du réseau Côté Obscur de l’Anneau pour plus d’histoires vraies documentant les moments les plus sombres de la lutte professionnelle. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

