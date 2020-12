La bande-annonce du clip vidéo de Wayne Story de King Von: regardez

La succession de King Von avance dans le déploiement de «Welcome To O’Block».

La mort tragique du roi Von s’est produite juste une semaine après sa libération Bienvenue chez O’Block. Le premier effort du rappeur de Chicago était sur le point de le cimenter dans le panthéon de la musique de forage alors qu’il portait le flambeau du quartier à partir duquel ce genre est devenu une nouvelle génération. Ses amis et fans ont continué à garder son nom vivant de toutes les manières possibles. Le mois dernier, sa succession a publié une déclaration remerciant les fans pour leur soutien indéfectible et partageant une mise à jour sur la nouvelle musique. Ils ont révélé que Von avait un tas de contenu prêt à être déployé à l’appui de son dernier album, Bienvenue à O’Block. « Pour célébrer la vision artistique de Von et l’immense amour qu’il avait pour ses fans, nous continuerons son déploiement sur Welcome To O’Block tout en travaillant à partager des musiques inédites et des interviews qu’il a consacrées à sa créativité. Von avait aussi travaillé sur de nouvelles initiatives que nous annoncerons ultérieurement », indique le communiqué.

Ils ne perdent pas de temps non plus. L’un des nombreux moments forts du projet a été le dernier morceau, « Wayne’s Story ». Demain, un clip pour le single sortira. Un teaser pour le clip vidéo a été publié sur sa page Instagram que vous pouvez consulter ci-dessous.